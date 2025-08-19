Мы были на грани: Валерия шокировала признанием о браке с Иосифом Пригожиным

Певица Валерия сделала неожиданное признание о серьёзных испытаниях в браке с продюсером Иосифом Пригожиным.
В шоу "Дерзкая готовка" Ляйсан Утяшевой звезда рассказала о периодах, когда пара стояла на грани развода, вопреки образу "идеальной семьи".
"Были ситуации очень сложные, которые могли сказаться на карьере, на общих делах. Многие прогнозировали нам расставание", — заявила артистка, не вдаваясь в детали скандалов.
Валерия подчеркнула, что конфликты неизбежны из-за темпераментов: "Парень у меня очень горячий, я тоже не робкого десятка".
Ключом к сохранению отношений певица назвала мудрую тактику в ссорах. Когда Пригожин не слышит аргументов, Валерия сознательно "затаивается", избегая эскалации. "Конструктивная беседа складывается, когда все остывают, переваривают и договариваются", — объяснила она.
Особое внимание звезда уделила философии отказа от упрёков.
"Если человек оступается, он сам себя корит больше. Нужно продолжать жить с тем, что есть", — заявила Валерия.
Этот подход, по её словам, отражает принцип "один за всех", без которого невозможна крепкая семья. Пара сохраняет брак с 2004 года, несмотря на все бури.
Вале́рия (полное имя — Вале́рия Ю́рьевна Перфи́лова; имя при рождении — А́лла; род. 17 апреля 1968, Аткарск, Саратовская область, СССР) — советская и российская эстрадная певица.
Ио́сиф И́горевич Приго́жин (род. 2 апреля 1969, Махачкала) — российский музыкальный продюсер, бизнесмен. Заслуженный деятель искусств Чеченской Республики (2025).
