Мы были на грани: Валерия шокировала признанием о браке с Иосифом Пригожиным

Сложные испытания в браке: Валерия призналась, что они с Пригожиным были на грани развода
1:24
Шоу-бизнес » Российский шоу-бизнес

Певица Валерия сделала неожиданное признание о серьёзных испытаниях в браке с продюсером Иосифом Пригожиным.

певица Валерия
Фото: commons.wikimedia.org by Okras, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
певица Валерия

В шоу "Дерзкая готовка" Ляйсан Утяшевой звезда рассказала о периодах, когда пара стояла на грани развода, вопреки образу "идеальной семьи".

"Были ситуации очень сложные, которые могли сказаться на карьере, на общих делах. Многие прогнозировали нам расставание", — заявила артистка, не вдаваясь в детали скандалов.

Валерия подчеркнула, что конфликты неизбежны из-за темпераментов: "Парень у меня очень горячий, я тоже не робкого десятка".

Ключом к сохранению отношений певица назвала мудрую тактику в ссорах. Когда Пригожин не слышит аргументов, Валерия сознательно "затаивается", избегая эскалации. "Конструктивная беседа складывается, когда все остывают, переваривают и договариваются", — объяснила она.

Особое внимание звезда уделила философии отказа от упрёков.

"Если человек оступается, он сам себя корит больше. Нужно продолжать жить с тем, что есть", — заявила Валерия.

Этот подход, по её словам, отражает принцип "один за всех", без которого невозможна крепкая семья. Пара сохраняет брак с 2004 года, несмотря на все бури.

Уточнения

Вале́рия (полное имя — Вале́рия Ю́рьевна Перфи́лова; имя при рождении — А́лла; род. 17 апреля 1968, Аткарск, Саратовская область, СССР) — советская и российская эстрадная певица.

Ио́сиф И́горевич Приго́жин (род. 2 апреля 1969, Махачкала) — российский музыкальный продюсер, бизнесмен. Заслуженный деятель искусств Чеченской Республики (2025).

Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
