Мы были на грани: Валерия шокировала признанием о браке с Иосифом Пригожиным

Певица Валерия сделала неожиданное признание о серьёзных испытаниях в браке с продюсером Иосифом Пригожиным.

В шоу "Дерзкая готовка" Ляйсан Утяшевой звезда рассказала о периодах, когда пара стояла на грани развода, вопреки образу "идеальной семьи".

"Были ситуации очень сложные, которые могли сказаться на карьере, на общих делах. Многие прогнозировали нам расставание", — заявила артистка, не вдаваясь в детали скандалов.

Валерия подчеркнула, что конфликты неизбежны из-за темпераментов: "Парень у меня очень горячий, я тоже не робкого десятка".

Ключом к сохранению отношений певица назвала мудрую тактику в ссорах. Когда Пригожин не слышит аргументов, Валерия сознательно "затаивается", избегая эскалации. "Конструктивная беседа складывается, когда все остывают, переваривают и договариваются", — объяснила она.

Особое внимание звезда уделила философии отказа от упрёков.

"Если человек оступается, он сам себя корит больше. Нужно продолжать жить с тем, что есть", — заявила Валерия.

Этот подход, по её словам, отражает принцип "один за всех", без которого невозможна крепкая семья. Пара сохраняет брак с 2004 года, несмотря на все бури.

