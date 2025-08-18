Николай Басков помолодел на 20 лет: узнайте, какие процедуры его изменили

Звёздный хирург Короткий похвалил Баскова за омоложение на 20 лет

Пластический хирург Игорь Короткий рассказал, к каким процедурам прибёг Николай Басков, чтобы вернуть себе молодость и красоту.

Фото: ВК-аккаунт Николая Баскова by неизвестен, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Певец Николая Басков

Недавно опубликованные снимки знаменитого певца Николая Баскова повергли поклонников в состояние крайнего изумления. Артист словно сбросил пару десятков лет.

У исполнителя хита "Шарманка" исчезли морщины и другие признаки старения. Это заставило публику думать, что Басков прибег к услугам пластической хирургии.

Знаменитый хирург Игорь Короткий поделился профессиональными наблюдениями касательно преображения Баскова.

Он считает, что Басков прибёг к блефаропластике, что позволило убрать следы усталости и заметно подтянуть кожу вокруг глаз.

Эксперт обратил внимание на то, что появились некоторые признаки вмешательства в зону подбородочной области. Скорее всего, речь идёт о проведении специальной липосакционной коррекции и устранении избыточных объёмов жира, что безусловно придаёт лицу свежий и молодой вид.

Кроме того, специалист высказал предположение, что для усиления эффекта молодости могли использоваться специальные наполнители-филлеры, обеспечившие дополнительный лифтинг кожи и устранение возрастных дефектов.

"Я могу очень высоко оценить работу хирургов, так как Басков и в самом деле выглядит сейчас очень хорошо", — цитирует слова специалиста Общественная Служба Новостей.

При условии соблюдения полученных медицинских рекомендаций подобный эффект способен продержаться длительное время, заключил Короткий.

