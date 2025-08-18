Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Невидимый магнетизм: что на самом деле скрывают духи с феромонами
В Карелии у ребёнка с переломами рук врачи диагностировали ушиб
Механик Горбачёв: менять свечи зажигания нужно раньше регламента производителя
Переход на сушу: новое исследование раскрывает цену выживания рыбы-амфибии
Цивилёв спрогнозировал рост потребления электроэнергии на Юге России до 23 ГВт
Аттракцион Six Flags America остановился: 32 человека зависли в воздухе
На Netflix доступен один из лучших сериалов всех времён по мнению зрителей
Русская революция не имеет прецедентов в истории. Она явилась чудом, вовлекшим страну в нищету и анархию… — писала газета Последние новости 19 августа 1922 года
Медленная заправка на АЗС снижает испарение бензина и увеличивает объём в баке

Николай Басков помолодел на 20 лет: узнайте, какие процедуры его изменили

Звёздный хирург Короткий похвалил Баскова за омоложение на 20 лет
1:49
Шоу-бизнес

Пластический хирург Игорь Короткий рассказал, к каким процедурам прибёг Николай Басков, чтобы вернуть себе молодость и красоту.

Певец Николая Басков
Фото: ВК-аккаунт Николая Баскова by неизвестен, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Певец Николая Басков

Недавно опубликованные снимки знаменитого певца Николая Баскова повергли поклонников в состояние крайнего изумления. Артист словно сбросил пару десятков лет.

У исполнителя хита "Шарманка" исчезли морщины и другие признаки старения. Это заставило публику думать, что Басков прибег к услугам пластической хирургии.

Знаменитый хирург Игорь Короткий поделился профессиональными наблюдениями касательно преображения Баскова.

Он считает, что Басков прибёг к блефаропластике, что позволило убрать следы усталости и заметно подтянуть кожу вокруг глаз.

Эксперт обратил внимание на то, что появились некоторые признаки вмешательства в зону подбородочной области. Скорее всего, речь идёт о проведении специальной липосакционной коррекции и устранении избыточных объёмов жира, что безусловно придаёт лицу свежий и молодой вид.

Ранее Николай Басков раскрыл секрет своего нового дома. Певец объяснил, почему журналисты могут потерять сознание при входе.

Кроме того, специалист высказал предположение, что для усиления эффекта молодости могли использоваться специальные наполнители-филлеры, обеспечившие дополнительный лифтинг кожи и устранение возрастных дефектов.

"Я могу очень высоко оценить работу хирургов, так как Басков и в самом деле выглядит сейчас очень хорошо", — цитирует слова специалиста Общественная Служба Новостей.

При условии соблюдения полученных медицинских рекомендаций подобный эффект способен продержаться длительное время, заключил Короткий.

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Сейчас читают
Историки подтверждают: мавзолей Цинь Шихуанди хранит реки ртути в Сиане
Туризм
Историки подтверждают: мавзолей Цинь Шихуанди хранит реки ртути в Сиане Аудио 
Режим N в АКПП используют при буксировке и техобслуживании автомобиля — автоэксперт
Авто
Режим N в АКПП используют при буксировке и техобслуживании автомобиля — автоэксперт Аудио 
Хакер PalachPro взломал системы НАТО и помог ВС РФ
Военные новости
Хакер PalachPro взломал системы НАТО и помог ВС РФ Аудио 
Популярное
Человек создан смертным — предел в 125 лет оказался встроенным ограничением эволюции

Почему ни один человек не может перешагнуть рубеж в 125 лет? Ответ скрыт в клетках и их биологических часах, которые тикают внутри нас.

Учёные: предел человеческой жизни составляет 125 лет из-за укорочения теломер
Незаконный сбор дров в лесу грозит штрафом и уголовной ответственностью
Бесплатные дрова обойдутся дороже газа? Вот как законно заготовить древесину
Томатный сок, который не расслаивается и не скисает: секрет в одном старом приёме
Истощены последние запасы: арсеналы СССР больше не спасут ВСУ
Разговор Трампа и Лукашенко: что скрывается за этим политическим шагом? Любовь Степушова Экстремальная жара усиливает социальные риски в Европе — Nature Игорь Буккер Первый советский автомобиль для инвалидов ГАЗ-18 был разработан в 50-х годах Сергей Милешкин
Слишком надёжный, чтобы быть выгодным: почему автоконцерны избавляются от классических АКПП
Гениальные хитрости для крошечной ванной — попробуйте и пожалеете, что не сделали раньше
Солёные помидоры без уксуса: сибирский способ хранения на всю зиму
Солёные помидоры без уксуса: сибирский способ хранения на всю зиму
Последние материалы
При формировании арбуза оставляют 2–3 плети и прищипывают побеги
Возлюбленная Тимати Валентина Иванова показала трансформацию тела после родов
Салат с крабовыми палочками, рисом и овощами без кукурузы
Гуаш-Ферре: замена маргарина на оливковое масло снижает риск смерти до 34%
Глицерин назван натуральной альтернативой химическим средствам для мытья стёкол
Эколог Лакустова: нарушение правил на ООПТ ведёт к штрафам
Словацкий оператор Transpetrol сообщил о прекращении поставок нефти по Дружбе
Микроботокс вытесняет классические инъекции: новое слово в омоложении
Звёздный хирург Короткий похвалил Баскова за омоложение на 20 лет
19 августа: Преображение Господне, Белка и Стрелка и День тельняшки
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.