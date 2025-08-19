Скандал на встрече: Волочкова унизила избранницу Шаляпина, заявив о своём превосходстве

Волочкова не приняла избранницу Прохора Шаляпина со Свадьбы вслепую

Телеведущий Прохор Шаляпин представил свою новую избранницу, Ольгу Вашурину, с которой познакомился на проекте "Свадьба вслепую" (канал "Пятница!"), близкой подруге — балерине Анастасии Волочковой. Однако эта встреча обернулась громким конфликтом.

Фото: Telegram / Анастасия Волочкова by Unknown author, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Анастасия Волочкова

По имеющейся информации, Волочкова с самого начала дала понять, что кондитер Вашурина ей не нравится. Балерина прямо заявила, что Ольга, по её мнению, не подходит Прохору Шаляпину как пара.

Более того, Анастасия Волочкова сделала скандальное заявление, обращаясь к Шаляпину.

"Ну как-то неромантично вовсе. Я знаю, что лучше меня всё равно, Оля, прости меня, пожалуйста, лучше меня у тебя женщины не было, нет и никогда не будет!", — цитируют Волочкову.

Она добавила: "И это правда, мы с тобой всё равно самая красивая пара".

При этом сама Волочкова подчеркнула, что не рассчитывает на романтические отношения с Шаляпиным. Артистка отметила, что в конечном итоге примет выбор друга, если он решит остаться с Ольгой Вашуриной.

Уточнения

Анастаси́я Ю́рьевна Волочко́ва (род. 20 января 1976, Ленинград) — российская артистка балета, танцовщица, общественная деятельница, заслуженная артистка РФ (2002), лауреат Международного конкурса имени Сержа Лифаря, обладательница приза «Benois de la Danse» (2002).





Про́хор Андре́евич Шаля́пин (при рождении — Андре́й Андре́евич Захаре́нков; род. 26 ноября 1983, Волгоград) — российский певец, финалист проекта «Фабрика звёзд-6», лауреат конкурса молодых исполнителей «Утренняя звезда», телеведущий прогноза погоды на НТВ.



