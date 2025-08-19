Мастер шока и ужаса: как провалившийся в прокате фильм 90-х стал культовым

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
1:54
Шоу-бизнес

Один классический триллер 90-х годов, основанный на романе Стивена Кинга, снова на пике популярности.

тюрьма
Фото: flickr.com by jimmyweee, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
тюрьма

В фильме "Побег из Шоушенка" снялись Морган Фриман, Тим Роббинс, Клэнси Браун и многие другие актеры. История рассказывает о Энди Дюфрейне (Роббинс), который приговорён к двум пожизненным срокам после убийства жены и её любовника.

Несмотря на то, что он знает, что не совершал этих преступлений, он отправлен отбывать наказание в тюрьму штата Шоушенк, известную своими жестокими заключёнными и суровыми условиями содержания.

За последующие два десятилетия он заводит дружбу с другим заключённым, контрабандистом Эллисом Реддингом (Фриман), и становится частью операции по отмыванию денег, организованной тюремным надзирателем Сэмюэлем Нортоном (Боб Гантон).

Хотя фильм получил восторженные отзывы критиков после своего выхода в 1994 году, он провалился в прокате, собрав всего лишь около 16 миллионов (11,8 млн фунтов стерлингов) во время первоначального театрального показа.

Затем фильм получил семь номинаций на премию Академии кинематографических искусств и наук, что увеличило его сборы до 73,3 миллиона.

"Побег из Шоушенка" приобрёл культовую популярность после начала регулярного показа на телеканале TNT, и спустя десятилетия после премьеры его продолжают регулярно транслировать.

Chicago Tribune отмечает: "'Побег из Шоушенка' работает с материалом, который мы видели раньше, но неожиданно сильно увлекает зрителя. Даже элитаристы в аудитории, отвергающие Кинга как мастера шока и дешёвого ужаса, могут поразиться захватывающей силе этого фильма".

Уточнения

Тимоти Фрэнсис «Тим» Роббинс (англ. Timothy Francis «Tim» Robbins; род. 16 октября 1958, Уэст-Ковина, Калифорния, США) — американский актёр кино и телевидения, кинорежиссёр, сценарист и кинопродюсер, получивший известность благодаря ролям в фильмах «Дархэмский бык» (1988), «Лестница Иакова» (1990), «Игрок» (1992).

Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Солёные помидоры без уксуса: сибирский способ хранения на всю зиму
