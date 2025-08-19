Мастер шока и ужаса: как провалившийся в прокате фильм 90-х стал культовым

Признанный лучшим за всю историю кинематографа фильм возвращается в стриминг

Один классический триллер 90-х годов, основанный на романе Стивена Кинга, снова на пике популярности.

В фильме "Побег из Шоушенка" снялись Морган Фриман, Тим Роббинс, Клэнси Браун и многие другие актеры. История рассказывает о Энди Дюфрейне (Роббинс), который приговорён к двум пожизненным срокам после убийства жены и её любовника.

Несмотря на то, что он знает, что не совершал этих преступлений, он отправлен отбывать наказание в тюрьму штата Шоушенк, известную своими жестокими заключёнными и суровыми условиями содержания.

За последующие два десятилетия он заводит дружбу с другим заключённым, контрабандистом Эллисом Реддингом (Фриман), и становится частью операции по отмыванию денег, организованной тюремным надзирателем Сэмюэлем Нортоном (Боб Гантон).

Хотя фильм получил восторженные отзывы критиков после своего выхода в 1994 году, он провалился в прокате, собрав всего лишь около 16 миллионов (11,8 млн фунтов стерлингов) во время первоначального театрального показа.

Затем фильм получил семь номинаций на премию Академии кинематографических искусств и наук, что увеличило его сборы до 73,3 миллиона.

"Побег из Шоушенка" приобрёл культовую популярность после начала регулярного показа на телеканале TNT, и спустя десятилетия после премьеры его продолжают регулярно транслировать.

Chicago Tribune отмечает: "'Побег из Шоушенка' работает с материалом, который мы видели раньше, но неожиданно сильно увлекает зрителя. Даже элитаристы в аудитории, отвергающие Кинга как мастера шока и дешёвого ужаса, могут поразиться захватывающей силе этого фильма".

