Сократ предупреждал: Роза Сябитова назвала роковые женские черты, разрушающие брак

Сваха и телеведущая Роза Сябитова в Telegram-канале поразмышляла, каких женщин не стоит брать в жёны.

Фото: commons.wikimedia.org by Dmitry Rozhkov, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ Роза Сябитова

Эксперт подчеркнула, что мужчинам следует избегать партнёрш с определёнными неизменными чертами характера, сформированными в детстве.

"Ревностные, завистливые и мелочные женщины останутся такими навсегда", — заявила Сябитова, сославшись на предупреждение Сократа о том, что выбор жены подобен лотерее.

Она раскритиковала мужскую тенденцию искать не спутницу жизни, а "успокоительное" — женщину без сложностей.

По мнению ведущей, такой партнёр не поддержит в трудной ситуации и легко найдёт замену.

"С кем мужчина был все эти годы, он узнает, лишь прожив их", — резюмировала Сябитова, оставив открытым вопрос выбора между "стервой" и "милашкой".

Эксперт призвала оценивать способность партнёрши к преодолению трудностей.

Ро́за Раи́фовна Сяби́това (урождённая — Хасаншина), (тат. Роза Рәиф кызы Сябитова; род. 10 февраля 1962, Москва, СССР) — российская телеведущая, сваха, писательница; с 2008 года — соведущая телепередачи «Давай поженимся» («Первый канал»).



