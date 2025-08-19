Сократ предупреждал: Роза Сябитова назвала роковые женские черты, разрушающие брак

Сваха и телеведущая Роза Сябитова в Telegram-канале поразмышляла, каких женщин не стоит брать в жёны.
Эксперт подчеркнула, что мужчинам следует избегать партнёрш с определёнными неизменными чертами характера, сформированными в детстве.
"Ревностные, завистливые и мелочные женщины останутся такими навсегда", — заявила Сябитова, сославшись на предупреждение Сократа о том, что выбор жены подобен лотерее.
Она раскритиковала мужскую тенденцию искать не спутницу жизни, а "успокоительное" — женщину без сложностей.
По мнению ведущей, такой партнёр не поддержит в трудной ситуации и легко найдёт замену.
"С кем мужчина был все эти годы, он узнает, лишь прожив их", — резюмировала Сябитова, оставив открытым вопрос выбора между "стервой" и "милашкой".
Эксперт призвала оценивать способность партнёрши к преодолению трудностей.
Ро́за Раи́фовна Сяби́това (урождённая — Хасаншина), (тат. Роза Рәиф кызы Сябитова; род. 10 февраля 1962, Москва, СССР) — российская телеведущая, сваха, писательница; с 2008 года — соведущая телепередачи «Давай поженимся» («Первый канал»).
