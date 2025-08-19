Akon на концерте в Сочи: как рэпер неожиданно покатался на охраннике с последствиями

Скандал на концерте Akon в Сочи: рэпер оседлал удивлённого охранника

Рэпер из 90-х Akon настолько разошёлся на своём концерте в Сочи, что досталось безропотному охраннику.

Фото: ВК-аккаунт рэпера Akon by неизвестен, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Рэпер Akon

В Сочи произошёл скандальный инцидент на выступлении Akon. Известный рэп-исполнитель неожиданно толкнул сотрудника охраны возле сцены, после чего устроил катание верхом на его спине.

По словам пострадавшего, исполнитель заранее не договаривался с ним относительно такого трюка на сцене — изначально артист намеревался сесть на плечи собственного секьюрити, однако последнему внезапно стало нездоровиться.

Теперь сотрудник службы безопасности подал иск на возмещение ущерба размером в десять миллионов рублей и настаивает на официальном признании вины певца публично.

Сам потерпевший подчеркнул, что воздержался от противодействия музыканту исключительно ради сохранения репутации устроителей мероприятия, которых называет близкими людьми.

