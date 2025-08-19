Akon на концерте в Сочи: как рэпер неожиданно покатался на охраннике с последствиями

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Скандал на концерте Akon в Сочи: рэпер оседлал удивлённого охранника
Шоу-бизнес

Рэпер из 90-х Akon настолько разошёлся на своём концерте в Сочи, что досталось безропотному охраннику. 

Рэпер Akon
Фото: ВК-аккаунт рэпера Akon by неизвестен, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Рэпер Akon

В Сочи произошёл скандальный инцидент на выступлении Akon. Известный рэп-исполнитель неожиданно толкнул сотрудника охраны возле сцены, после чего устроил катание верхом на его спине.

По словам пострадавшего, исполнитель заранее не договаривался с ним относительно такого трюка на сцене — изначально артист намеревался сесть на плечи собственного секьюрити, однако последнему внезапно стало нездоровиться.

Теперь сотрудник службы безопасности подал иск на возмещение ущерба размером в десять миллионов рублей и настаивает на официальном признании вины певца публично.

Сам потерпевший подчеркнул, что воздержался от противодействия музыканту исключительно ради сохранения репутации устроителей мероприятия, которых называет близкими людьми.

Уточнения

А́лиан Дамала Тиа́м (англ. Aliaune Damala Thiam; род. 16 апреля 1973), более известный как Э́йкон (Akon) — сенегальско-американский певец, рэпер, автор песен, музыкальный продюсер, предприниматель, филантроп и актёр.

Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
