Отец Шарлота раскрыл причину перевода сына в колонию общего режима — что он сделал?

Отец Шарлота подтвердил перевод сына в колонию общего режима за нарушения

Отец певца Шарлота отреагировал на новость о переводе сына из колонии-поселения в исправительную колонию из-за нарушения режима.

Валерий Шарлот подтвердил Super, что Эдуард (настоящее имя артиста) находится в СИЗО, а после вступления решения суда в силу будет этапирован в колонию общего режима.

По словам отца, основанием для перевода стали 19 дисциплинарных взысканий. Среди нарушений — несоблюдение требования держать руки за спиной при выходе из камеры, хранение майки в тумбочке вопреки правилам и игнорирование приветствий. За два месяца Шарлот* четыре раза помещался в ШИЗО.

Валерий Шарлот материально поддерживает сына, отмечая отсутствие помощи со стороны матери. Последняя встреча состоялась после суда о переводе, следующая запланирована на 27 августа в Тольятти.

После освобождения осуждённый планирует возобновить музыкальную карьеру, хотя администрация колонии пока запрещает ему заниматься творчеством из-за неподачи заявления в кружок.

Уточнения

Эдуа́рд Вале́рьевич Шарло́т (род. 7 февраля 1998, Самара), более известный мононимно как Шарло́т, — российский певец, автор песен, композитор, музыкант и актёр.



