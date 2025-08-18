Тайный код или крик души? Первые слова Дроздовой после ножевой атаки на возлюбленного

Дроздова вышла в соцсети после ареста по делу о ранении Ильи Деля

Ранившая актера Илью Деля Саша Дроздова впервые вышла на связь в соцсетях после домашнего ареста.

26-летняя актриса, обвиняемая в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, опубликовала загадочное сообщение.

"Иногда она выцветает, распад. Из-за страха состариться, иногда она выцветает. Убит. Из-за страха состариться", — написала Дроздова.

Напомним, конфликт произошёл весной 2025 года в Санкт-Петербурге. Суд установил, что Дроздова нанесла Делю не менее двух ударов ножом в грудь "на почве внезапно возникшей личной неприязни".

Пострадавший публично заявил об отсутствии претензий к возлюбленной, однако суд избрал строгую меру пресечения.

