Юрий Лоза раскрывает шокирующую тайну: настоящие карты Земли скрывают от нас

Юрий Лоза отметил день географа и потребовал показать достоверные карты Земли

Певец Юрий Лоза уверен, что подлинные карты планеты Земля скрывают от населения.

Юрий Лоза отпраздновал день географа, который отмечается 18 августа.

Он напомнил, что тоже имеет отношение к этому празднику, так как учился на географическом факультете, где успел освоить курсы геодезии и геофизики.

Автор и исполнитель хита "Плот" уверен, что полученные им знания помогают ему не впадать в заблуждения.

"Теперь я могу с уверенностью сказать, что все карты нашей Земли искажены или подправлены — как только начинаешь проверять, возникает уйма вопросов. Хотелось бы, конечно, взглянуть на реальные, но даже если они и существуют, то кто же даст?" — написал Юрий Эдуардович в социальных сетях.

Юрий Лоза принадлежит к адептам веры о том, что Земля плоская. Эту теорию он много раз защищал в телевизионных шоу, подвергая сомнению все утверждения и доказательства учёных и даже космонавтов, которые видели земной шар из окна илюминтора на космическом корабле.

Уточнения

Ю́рий Эдуа́рдович Лоза́ (род. 1 февраля 1954, Свердловск, СССР) — советский и российский автор-исполнитель в жанре бард-рок, певец, композитор, поэт-песенник, музыкальный критик, блогер. Самая известная его песня — «Плот».



