Юрий Лоза раскрывает шокирующую тайну: настоящие карты Земли скрывают от нас

Юрий Лоза отметил день географа и потребовал показать достоверные карты Земли
Певец Юрий Лоза уверен, что подлинные карты планеты Земля скрывают от населения.

Глобус
Фото: commons.wikimedia.org by Q3D, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Глобус

Юрий Лоза отпраздновал день географа, который отмечается 18 августа.

Он напомнил, что тоже имеет отношение к этому празднику, так как учился на географическом факультете, где успел освоить курсы геодезии и геофизики.

Автор и исполнитель хита "Плот" уверен, что полученные им знания помогают ему не впадать в заблуждения.

"Теперь я могу с уверенностью сказать, что все карты нашей Земли искажены или подправлены — как только начинаешь проверять, возникает уйма вопросов. Хотелось бы, конечно, взглянуть на реальные, но даже если они и существуют, то кто же даст?" — написал Юрий Эдуардович в социальных сетях.

Юрий Лоза принадлежит к адептам веры о том, что Земля плоская. Эту теорию он много раз защищал в телевизионных шоу, подвергая сомнению все утверждения и доказательства учёных и даже космонавтов, которые видели земной шар из окна илюминтора на космическом корабле.

Уточнения

Ю́рий Эдуа́рдович Лоза́ (род. 1 февраля 1954, Свердловск, СССР) — советский и российский автор-исполнитель в жанре бард-рок, певец, композитор, поэт-песенник, музыкальный критик, блогер. Самая известная его песня — «Плот».

Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
