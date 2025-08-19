Это шедевр: песню Олега Газманова предложили включить в школьную программу

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Юта предложила включить песню Газманова Офицеры в школьную программу
Шоу-бизнес

Заслуженная артистка России Юта, известная своей яркой карьерой и глубокими музыкальными произведениями, высказала мнение о том, что песня "Офицеры" Олега Газманова должна быть включена в школьную программу. В интервью ТАСС она подчеркнула, что эта композиция, написанная в сложные времена, продолжает оставаться актуальной и востребованной.

Олег Газманов
Фото: commons.wikimedia.org by ВАДИМ ЧУПРИНА, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Олег Газманов

Юта отметила, что песня стала символом единства и патриотизма и до сих пор звучит как гимн в рядах многих вооружённых и силовых структур. Она считает, что знакомство с такой музыкой в школьной программе поможет молодому поколению лучше понять ценности, которые она несёт, и ощутить дух времени, в который была написана.

"Это же шедевр. Песня, которая объединила фактически всю страну, хотя на тот момент это было непросто", — отметила певица.

Уточнения

Оле́г Миха́йлович Газма́нов (род. 22 июля 1951, Гусев, Калининградская область) — советский и российский певец, композитор, поэт, актёр, продюсер; народный артист Российской Федерации (2001).

Автор Ольга Васильева
Ольга Васильева — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
