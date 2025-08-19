Наташа Королёва и её невестка на шоппинге: выбор платья на годовщину свадьбы стал настоящим квестом

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Наташа Королёва и её невестка вместе отправились на шоппинг
Шоу-бизнес

Наташа Королёва и её невестка Мелисса провели время вместе, отправившись на совместный шоппинг. Цель их вылазки — подготовка к важному событию: первой годовщине свадьбы Архипа и Мелиссы, которая наступит уже 21 августа.

Недавние слухи о разногласиях между певицей и женой её сына, похоже, остались позади. После того как Мелисса увезла Архипа из столицы в небольшое путешествие по Тульской области, а затем они вернулись, стало ясно, что отношения налаживаются. Теперь, спустя несколько недель, Наташа и Мелисса вновь радуют поклонников совместными появлениями в социальных сетях.

В своих сторис Наташа поделилась кадрами из модного бутика, где они с Мелиссой примеряли наряды для предстоящего торжества. Невестка певицы долго не могла определиться с выбором, перемерив несколько платьев. В итоге она остановилась на двух вариантах: одном вечернем и другом более повседневном. Сама Наташа также присмотрела себе несколько образов, один из которых особенно пришёлся ей по душе, но, к сожалению, оказался маловат.

Уточнения

Ната́ша Королёва (настоящее имя — Ната́лья Влади́мировна Порыва́й (укр. Наталія Володимирівна Поривай); род. 31 мая 1973, Киев, Украинская ССР, СССР) — советская и российская эстрадная певица, киноактриса, фотомодель и телеведущая.

