Ольга Орлова поставила точку в слухах об аутизме дочери: ответ звезды поразил всех

Ольга Орлова уже не раз сталкивалась с критикой в адрес своей дочери, которая слишком мало говорит для своего возраста. Несмотря на это, певица решила не тратить силы на опровержение слухов о здоровье двухлетней девочки. Вместо этого она выбрала лёгкий и юмористический подход к обсуждениям в социальных сетях.
На одной из своих страниц Ольга ответила на вопросы подписчиков и обратила внимание на комментарий, в котором поклонница назвала её дочь вполне здоровой и интересовалась, почему многие предполагают, что у ребёнка могут быть проблемы.
"Вполне" уже расцениваю как комплимент. Пишут разное, всякое. Но большинство людей пишут с желанием помочь", — ответила Ольга Орлова.
О́льга Ю́рьевна Орло́ва (при рождении — Но́сова; род. 13 ноября 1977, Москва) — российская певица, актриса театра и кино, автор песен и телеведущая.
