Ольга Орлова поставила точку в слухах об аутизме дочери: ответ звезды поразил всех

Ольга Орлова с юмором опровергла слухи об аутизме дочери
Шоу-бизнес

Ольга Орлова уже не раз сталкивалась с критикой в адрес своей дочери, которая слишком мало говорит для своего возраста. Несмотря на это, певица решила не тратить силы на опровержение слухов о здоровье двухлетней девочки. Вместо этого она выбрала лёгкий и юмористический подход к обсуждениям в социальных сетях.

Ольга Орлова
Фото: commons.wikimedia.org by Александр Плющев, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Ольга Орлова

На одной из своих страниц Ольга ответила на вопросы подписчиков и обратила внимание на комментарий, в котором поклонница назвала её дочь вполне здоровой и интересовалась, почему многие предполагают, что у ребёнка могут быть проблемы.

"Вполне" уже расцениваю как комплимент. Пишут разное, всякое. Но большинство людей пишут с желанием помочь", — ответила Ольга Орлова.

Уточнения

О́льга Ю́рьевна Орло́ва (при рождении — Но́сова; род. 13 ноября 1977, Москва) — российская певица, актриса театра и кино, автор песен и телеведущая.

Автор Ольга Васильева
Ольга Васильева — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Человек создан смертным — предел в 125 лет оказался встроенным ограничением эволюции

Почему ни один человек не может перешагнуть рубеж в 125 лет? Ответ скрыт в клетках и их биологических часах, которые тикают внутри нас.

