Кортни Кокс и Дженнифер Энистон: секреты дружбы, увиденные на новом совместном фото

Кортни Кокс опубликовала совместное фото с коллегой и подругой Дженнифер Энистон
Кортни Кокс опубликовала совместный снимок с коллегой по культовому сериалу "Друзья", 56-летней актрисой Дженнифер Энистон.

61-летняя актриса Кортни Кокс разместила в социальных сетях совместное фото с коллегой по знаменитому сериалу "Друзья" Дженнифер Энистон.

"Мы так мило смотримся друг с другом", — гласит подпись к фотографии.

Кортни Кокс и Дженнифер Энистон дружат со времён съёмок в культовом ситкоме "Друзья".

Актрисы часто встречаются для совместных посиделок. Недавно они почтили память коллеги по сериалу — Мэттью Перри, который скончалось год назад из-за употребления запрещённых веществ.

Кортни Кокс признавалась, что её пластическая операция закончилась неудачно. Поклонники Энистон предположили, что звезда злоупотребляет ботоксом и филлерами с целью продления молодости.

Кортни Басс Кокс (англ. Courteney Bass Cox; род. 15 июня 1964) — американская актриса, режиссёр и продюсер. Наиболее известна по роли Моники Геллер в ситкоме «Друзья», а также журналистки Гейл Уэзерс в серии фильмов «Крик».

Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
