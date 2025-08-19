Кортни Кокс и Дженнифер Энистон: секреты дружбы, увиденные на новом совместном фото

Кортни Кокс опубликовала совместное фото с коллегой и подругой Дженнифер Энистон

0:57 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Кортни Кокс опубликовала совместный снимок с коллегой по культовому сериалу "Друзья", 56-летней актрисой Дженнифер Энистон.

Фото: Инстаграм Кортни Кокс by неизвестен, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Актрисы Кортни Кокс и Дженнифер Энистон

61-летняя актриса Кортни Кокс разместила в социальных сетях совместное фото с коллегой по знаменитому сериалу "Друзья" Дженнифер Энистон.

"Мы так мило смотримся друг с другом", — гласит подпись к фотографии.

Кортни Кокс и Дженнифер Энистон дружат со времён съёмок в культовом ситкоме "Друзья".

Актрисы часто встречаются для совместных посиделок. Недавно они почтили память коллеги по сериалу — Мэттью Перри, который скончалось год назад из-за употребления запрещённых веществ.

Кортни Кокс признавалась, что её пластическая операция закончилась неудачно. Поклонники Энистон предположили, что звезда злоупотребляет ботоксом и филлерами с целью продления молодости.

Уточнения

Кортни Басс Кокс (англ. Courteney Bass Cox; род. 15 июня 1964) — американская актриса, режиссёр и продюсер. Наиболее известна по роли Моники Геллер в ситкоме «Друзья», а также журналистки Гейл Уэзерс в серии фильмов «Крик».



Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.