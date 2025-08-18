Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Визуальный шум в интерьере создается из-за большого количества различных предметов
Актинидия коломикта содержит до 2000 мг витамина C на 100 г ягод
Седина больше не проблема: натуральное средство, которое прячет седину лучше краски
Протокол ГАИ: паспортные данные, время и место нарушения требуют проверки
Частое употребление чипсов повышает риск ожирения и проблем с сердцем
Юрист Георгиева: эти выплаты нельзя трогать при долгах
Анастасия Решетова запустила детское шоу с участием сына Ратмира
Варёные яйца чистятся лучше после 3 минут в холодной воде — совет кулинаров
Туристические гиды назвали Албанию недооценённой жемчужиной Балкан

Разлука Шаламе и Дженнер: что скрывается за слухами о расставании?

Рабочие графики разлучили Кайли Дженнер и Тимоти Шаламе на месяц
1:10
Шоу-бизнес » Зарубежный

Тимоти Шаламе и Кайли Дженнер несколько недель не виделись из-за рабочих графиков.

Тимоти Шаламе
Фото: commons.wikimedia.org by Raph_PH, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Тимоти Шаламе

Источник журнала People опроверг слухи о разрыве, объяснив разлуку профессиональными обязательствами сторон.

Шаламе полностью погружён в съёмки продолжения "Дюны" в Будапеште. Дженнер сосредоточена на развитии бьюти-империи Kylie Cosmetics в Лос-Анджелесе и заботе о детях.

"Перелёт занимает 12 часов даже на частном самолёте. Кайли не может надолго покидать штаб-квартиру", — уточнил инсайдер.

Последняя личная встреча пары зафиксирована в июле во Франции. Затем актёр уехал на съёмки в Прагу, а модель вернулась в США.

Несмотря на расстояние, они поддерживают ежедневное общение через видеосвязь. Пропуск Шаламе дня рождения Дженнер 10 августа также связан с производственным процессом.

"У них всё стабильно. Разлука — временная мера", — подчеркнул источник.

В настоящее время актёр завершает работу над проектом, что позволит паре воссоединиться в ближайшие недели.

Уточнения

Ти́моти Хэл Шаламе (англ. Timothée Hal Chalamet [ˈtɪməθi ˈʃæləmeɪ], род. 27 декабря 1995, Нью-Йорк, Нью-Йорк, США) — франко-американский актёр и кинопродюсер.

Ка́йли Кри́стен Дже́ннер (англ. Kylie Kristen Jenner; 10 августа 1997) — американская модель, предпринимательница. 

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Сейчас читают
Астрономы открыли космическую струю, угрожающую Земле
Наука и техника
Астрономы открыли космическую струю, угрожающую Земле Аудио 
Заячье мясо помогает волкам пережить дефицит парнокопытных
Домашние животные
Заячье мясо помогает волкам пережить дефицит парнокопытных Аудио 
Дизайнеры признали коврики для ванной устаревшими
Недвижимость
Дизайнеры признали коврики для ванной устаревшими Аудио 
Популярное
Космическая струя смерти: оно уже летит на Землю из глубин галактики

Астрономы изучили необычное космическое явление — мощный поток плазмы, исходящий от блазара PKS 1424 + 240, в центре которого находится сверхмассивная черная дыра.

Астрономы открыли космическую струю, угрожающую Земле
Кипяток в раковине разрушает трубы и приводит к засорам — предупреждают сантехники
Кипяток в раковине превращает кухню в бомбу замедленного действия
Обычная кнопка, а функций — как у швейцарского ножа: как работает Старт-стоп на самом деле
Представлен российский кроссовер Tenet T7: что скрывает новинка из Калуги
Разговор Трампа и Лукашенко: что скрывается за этим политическим шагом? Любовь Степушова Экстремальная жара усиливает социальные риски в Европе — Nature Игорь Буккер Первый советский автомобиль для инвалидов ГАЗ-18 был разработан в 50-х годах Сергей Милешкин
Нейтраль в автомате — не игрушка: если вы используете её не в этих 3 случаях, рискуете коробкой
Лесной фастфуд: почему волк предпочитает зайца в перекус
Кошка носится по стенам? Это не сумасшествие, а зашифрованное послание
Кошка носится по стенам? Это не сумасшествие, а зашифрованное послание
Последние материалы
Учёные Университета Вирджинии обнаружили новую структуру клетки — гемифусому
Лимон, уксус и сода создают химическую реакцию, которая растворяет засор в трубах
Pravda.Ru проведёт круглый стол Путешествие на машине: что, где, куда
Деодон — вымерший всеядный копытный хищник Северной Америки
Звезда Мажора Анна Цуканова-Котт и продюсер Михаил Врубель сыграли свадьбу
Пятилетняя амортизация авто: лидеры по сохранению цены в 2020 году
Седокову вызвали на допрос в Латвию по делу о смерти Яниса Тиммы
Винлаб отказался платить выкуп хакерам после кибератаки — подробности от компании
Крем из аптечки показал эффективность в борьбе с морщинами
Полноценный сон усиливает иммунитет за счёт выработки мелатонина
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.