Разлука Шаламе и Дженнер: что скрывается за слухами о расставании?

Рабочие графики разлучили Кайли Дженнер и Тимоти Шаламе на месяц

Тимоти Шаламе и Кайли Дженнер несколько недель не виделись из-за рабочих графиков.

Фото: commons.wikimedia.org by Raph_PH, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ Тимоти Шаламе

Источник журнала People опроверг слухи о разрыве, объяснив разлуку профессиональными обязательствами сторон.

Шаламе полностью погружён в съёмки продолжения "Дюны" в Будапеште. Дженнер сосредоточена на развитии бьюти-империи Kylie Cosmetics в Лос-Анджелесе и заботе о детях.

"Перелёт занимает 12 часов даже на частном самолёте. Кайли не может надолго покидать штаб-квартиру", — уточнил инсайдер.

Последняя личная встреча пары зафиксирована в июле во Франции. Затем актёр уехал на съёмки в Прагу, а модель вернулась в США.

Несмотря на расстояние, они поддерживают ежедневное общение через видеосвязь. Пропуск Шаламе дня рождения Дженнер 10 августа также связан с производственным процессом.

"У них всё стабильно. Разлука — временная мера", — подчеркнул источник.

В настоящее время актёр завершает работу над проектом, что позволит паре воссоединиться в ближайшие недели.

Уточнения

Ти́моти Хэл Шаламе (англ. Timothée Hal Chalamet [ˈtɪməθi ˈʃæləmeɪ], род. 27 декабря 1995, Нью-Йорк, Нью-Йорк, США) — франко-американский актёр и кинопродюсер.



Ка́йли Кри́стен Дже́ннер (англ. Kylie Kristen Jenner; 10 августа 1997) — американская модель, предпринимательница.



