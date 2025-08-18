Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Визуальный шум в интерьере создается из-за большого количества различных предметов
Актинидия коломикта содержит до 2000 мг витамина C на 100 г ягод
Седина больше не проблема: натуральное средство, которое прячет седину лучше краски
Протокол ГАИ: паспортные данные, время и место нарушения требуют проверки
Рабочие графики разлучили Кайли Дженнер и Тимоти Шаламе на месяц
Частое употребление чипсов повышает риск ожирения и проблем с сердцем
Юрист Георгиева: эти выплаты нельзя трогать при долгах
Анастасия Решетова запустила детское шоу с участием сына Ратмира
Варёные яйца чистятся лучше после 3 минут в холодной воде — совет кулинаров

Запрет на Европу: Седоковой грозят последствия за неявку на допрос по делу экс-мужа

Седокову вызвали на допрос в Латвию по делу о смерти Яниса Тиммы
1:05
Шоу-бизнес » Российский шоу-бизнес

Российскую певицу Анну Седокову официально вызвали на допрос в Латвию по уголовному делу, связанному с гибелью её бывшего супруга баскетболиста Яниса Тиммы.

Анна Седокова
Фото: Вконтакте / Анна Седокова by Unknown author, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Анна Седокова

Как сообщает Telegram-канал Mash со ссылкой на адвоката семьи Тиммы Маргариту Гаврилову, прокуратура Риги возобновила расследование по факту возможного доведения до самоубийства после новых экспертиз.

Следствие установило, что в организме Тиммы отсутствовали наркотические вещества, а психических расстройств не выявлено. Родители спортсмена инициировали дополнительную экспертизу для определения причин депрессии.

Адвокат подтвердила, что Седокова обязана явиться на допрос. Невыполнение требования грозит запретом на въезд в страны Евросоюза. Детали следствия не разглашаются.

Напомним, Янис Тимма погиб 17 декабря 2023 года в Москве. После трагедии Седокова была госпитализирована с нервным срывом и отменила гастроли.

Уточнения

А́нна Влади́мировна Седоко́ва (укр. Анна Володимирівна Сєдокова; род. 16 декабря 1982, Киев, Украинская ССР, СССР) — украинская поп-певица, автор песен, дизайнер одежды, актриса, теле- и радиоведущая. 

Янис Тимма (латыш. Jānis Timma; 2 июля 1992[…], Краслава — 17 декабря 2024, Москва) — латвийский баскетболист, игравший на позиции лёгкого форварда. 

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Сейчас читают
В Калуге представили кроссовер Tenet T7 на базе Chery Tiggo 7L
Авто
В Калуге представили кроссовер Tenet T7 на базе Chery Tiggo 7L Аудио 
Дизайнеры признали коврики для ванной устаревшими
Недвижимость
Дизайнеры признали коврики для ванной устаревшими Аудио 
Кипяток в раковине разрушает трубы и приводит к засорам — предупреждают сантехники
Недвижимость
Кипяток в раковине разрушает трубы и приводит к засорам — предупреждают сантехники Аудио 
Популярное
Космическая струя смерти: оно уже летит на Землю из глубин галактики

Астрономы изучили необычное космическое явление — мощный поток плазмы, исходящий от блазара PKS 1424 + 240, в центре которого находится сверхмассивная черная дыра.

Астрономы открыли космическую струю, угрожающую Земле
Кипяток в раковине разрушает трубы и приводит к засорам — предупреждают сантехники
Кипяток в раковине превращает кухню в бомбу замедленного действия
Обычная кнопка, а функций — как у швейцарского ножа: как работает Старт-стоп на самом деле
Представлен российский кроссовер Tenet T7: что скрывает новинка из Калуги
Экстремальная жара усиливает социальные риски в Европе — Nature Игорь Буккер Путин всё рассчитал: встреча в Вашингтоне продолжит СВО на Украине Любовь Степушова Первый советский автомобиль для инвалидов ГАЗ-18 был разработан в 50-х годах Сергей Милешкин
Нейтраль в автомате — не игрушка: если вы используете её не в этих 3 случаях, рискуете коробкой
Лесной фастфуд: почему волк предпочитает зайца в перекус
Кошка носится по стенам? Это не сумасшествие, а зашифрованное послание
Кошка носится по стенам? Это не сумасшествие, а зашифрованное послание
Последние материалы
Учёные Университета Вирджинии обнаружили новую структуру клетки — гемифусому
Лимон, уксус и сода создают химическую реакцию, которая растворяет засор в трубах
Pravda.Ru проведёт круглый стол Путешествие на машине: что, где, куда
Деодон — вымерший всеядный копытный хищник Северной Америки
Звезда Мажора Анна Цуканова-Котт и продюсер Михаил Врубель сыграли свадьбу
Пятилетняя амортизация авто: лидеры по сохранению цены в 2020 году
Седокову вызвали на допрос в Латвию по делу о смерти Яниса Тиммы
Винлаб отказался платить выкуп хакерам после кибератаки — подробности от компании
Крем из аптечки показал эффективность в борьбе с морщинами
Полноценный сон усиливает иммунитет за счёт выработки мелатонина
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.