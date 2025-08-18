Запрет на Европу: Седоковой грозят последствия за неявку на допрос по делу экс-мужа

Российскую певицу Анну Седокову официально вызвали на допрос в Латвию по уголовному делу, связанному с гибелью её бывшего супруга баскетболиста Яниса Тиммы.
Как сообщает Telegram-канал Mash со ссылкой на адвоката семьи Тиммы Маргариту Гаврилову, прокуратура Риги возобновила расследование по факту возможного доведения до самоубийства после новых экспертиз.
Следствие установило, что в организме Тиммы отсутствовали наркотические вещества, а психических расстройств не выявлено. Родители спортсмена инициировали дополнительную экспертизу для определения причин депрессии.
Адвокат подтвердила, что Седокова обязана явиться на допрос. Невыполнение требования грозит запретом на въезд в страны Евросоюза. Детали следствия не разглашаются.
Напомним, Янис Тимма погиб 17 декабря 2023 года в Москве. После трагедии Седокова была госпитализирована с нервным срывом и отменила гастроли.
А́нна Влади́мировна Седоко́ва (укр. Анна Володимирівна Сєдокова; род. 16 декабря 1982, Киев, Украинская ССР, СССР) — украинская поп-певица, автор песен, дизайнер одежды, актриса, теле- и радиоведущая.
Янис Тимма (латыш. Jānis Timma; 2 июля 1992[…], Краслава — 17 декабря 2024, Москва) — латвийский баскетболист, игравший на позиции лёгкого форварда.
