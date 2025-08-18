Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Таинственное поле подсолнухов: что предвиделось Софье Синицыной на прощании с Табаковым

Синицына раскрыла детали прощания с Олегом Табаковым и таинственный сон после похорон
Софья Синицына опубликовала воспоминания о прощании с Олегом Табаковым в 2018 году на своей странице в Instagram*.

Олег Табаков
Фото: commons.wikimedia.org by Tatarstan.ru, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
Олег Табаков

Актриса пришла на церемонию, хотя уже рассталась с сыном покойного Павлом Табаковым, отцом своей дочери.

"Было пасмурно и дождь. После возвращения домой я уснула и увидела огромное солнечное оранжевое поле подсолнухов. Это был тайный знак", — написала Синицына, подчеркнув, что Олег Табаков не знал об их разрыве с Павлом.

Артист скончался 12 марта 2018 года на 83-м году жизни, оставив наследие в фильмах "Москва слезам не верит", "Двенадцать стульев" и озвучивании Кота Матроскина.

 * соцсеть Instagram принадлежит компании Meta, признанной экстремистской и запрещённой в РФ

Уточнения

Оле́г Па́влович Табако́в (17 августа 1935, Саратов, СССР — 12 марта 2018, Москва, Россия) — советский и российский актёр и режиссёр театра и кино, педагог; народный артист СССР (1988), лауреат Государственной премии СССР (1967) и Государственной премии РФ (1998).

