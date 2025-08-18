Что натворил артист? Сжёгшему паспорт РФ певцу Шарлоту* ужесточили режим отсидки в колонии

Сжёгшему российский паспорт певцу Шарлоту* за плохое поведение в колонии-поселении ужесточили режим.
Певца Эдуарда Шарлотта*, известному под псевдонимом Шарлот, который на камеру спалил паспорт РФ, переправили из колонии-поселения в колонию общего режима.
В пояснении прокуратуры отметили, что артист систематически нарушал правила отсидки.
"Осуждённый нарушал режимные требования и настраивал других осужденных к отрицательно направленному поведению, за что неоднократно привлекался к дисциплинарной ответственности", — гласят результаты прокурорской проверки.
Уехавший после начала СВО в страны ближнего зарубежья исполнитель хита "Язык к языку" прилетел в Россию с повинной. Певец просил простить его и говорил о том, что страдает психическим заболеванием. Шарлота забрали сразу в аэропорту и приговорили к 5,5 годам лишения свободы.
*включён в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга
Исправи́тельная коло́ния — вид исправительных учреждений для содержания совершеннолетних граждан, осуждённых к лишению свободы.
