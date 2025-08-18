Что натворил артист? Сжёгшему паспорт РФ певцу Шарлоту* ужесточили режим отсидки в колонии

Певца Шарлота* отправили в колонию общего режима за нарушение правил отсидки

Сжёгшему российский паспорт певцу Шарлоту* за плохое поведение в колонии-поселении ужесточили режим.

Фото: Инстаграм Шалота by неизвестен, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Певец Эдуард Шарлотт

Певца Эдуарда Шарлотта*, известному под псевдонимом Шарлот, который на камеру спалил паспорт РФ, переправили из колонии-поселения в колонию общего режима.

В пояснении прокуратуры отметили, что артист систематически нарушал правила отсидки.

"Осуждённый нарушал режимные требования и настраивал других осужденных к отрицательно направленному поведению, за что неоднократно привлекался к дисциплинарной ответственности", — гласят результаты прокурорской проверки.

Уехавший после начала СВО в страны ближнего зарубежья исполнитель хита "Язык к языку" прилетел в Россию с повинной. Певец просил простить его и говорил о том, что страдает психическим заболеванием. Шарлота забрали сразу в аэропорту и приговорили к 5,5 годам лишения свободы.

*включён в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга

