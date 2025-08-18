Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Визуальный шум в интерьере создается из-за большого количества различных предметов
Актинидия коломикта содержит до 2000 мг витамина C на 100 г ягод
Седина больше не проблема: натуральное средство, которое прячет седину лучше краски
Протокол ГАИ: паспортные данные, время и место нарушения требуют проверки
Рабочие графики разлучили Кайли Дженнер и Тимоти Шаламе на месяц
Частое употребление чипсов повышает риск ожирения и проблем с сердцем
Юрист Георгиева: эти выплаты нельзя трогать при долгах
Анастасия Решетова запустила детское шоу с участием сына Ратмира
Варёные яйца чистятся лучше после 3 минут в холодной воде — совет кулинаров

Что натворил артист? Сжёгшему паспорт РФ певцу Шарлоту* ужесточили режим отсидки в колонии

Певца Шарлота* отправили в колонию общего режима за нарушение правил отсидки
1:05
Шоу-бизнес

Сжёгшему российский паспорт певцу Шарлоту* за плохое поведение в колонии-поселении ужесточили режим.

Певец Эдуард Шарлотт
Фото: Инстаграм Шалота by неизвестен, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Певец Эдуард Шарлотт

Певца Эдуарда Шарлотта*, известному под псевдонимом Шарлот, который на камеру спалил паспорт РФ, переправили из колонии-поселения в колонию общего режима.

В пояснении прокуратуры отметили, что артист систематически нарушал правила отсидки.

"Осуждённый нарушал режимные требования и настраивал других осужденных к отрицательно направленному поведению, за что неоднократно привлекался к дисциплинарной ответственности", — гласят результаты прокурорской проверки.

Уехавший после начала СВО в страны ближнего зарубежья исполнитель хита "Язык к языку" прилетел в Россию с повинной. Певец просил простить его и говорил о том, что страдает психическим заболеванием. Шарлота забрали сразу в аэропорту и приговорили к 5,5 годам лишения свободы. 

*включён в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга

Уточнения

Исправи́тельная коло́ния — вид исправительных учреждений для содержания совершеннолетних граждан, осуждённых к лишению свободы. 

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Сейчас читают
Прошлогодние побеги малины удаляют у основания куста без пеньков
Садоводство, цветоводство
Прошлогодние побеги малины удаляют у основания куста без пеньков Аудио 
Корневище пиона делят на части с 2–3 почками для омоложения куста
Садоводство, цветоводство
Корневище пиона делят на части с 2–3 почками для омоложения куста Аудио 
Китайский рейтинг качества авто: Chery и Haval в конце списка, Voyah — первый
Авто
Китайский рейтинг качества авто: Chery и Haval в конце списка, Voyah — первый
Популярное
Космическая струя смерти: оно уже летит на Землю из глубин галактики

Астрономы изучили необычное космическое явление — мощный поток плазмы, исходящий от блазара PKS 1424 + 240, в центре которого находится сверхмассивная черная дыра.

Астрономы открыли космическую струю, угрожающую Земле
Кипяток в раковине разрушает трубы и приводит к засорам — предупреждают сантехники
Кипяток в раковине превращает кухню в бомбу замедленного действия
Обычная кнопка, а функций — как у швейцарского ножа: как работает Старт-стоп на самом деле
Представлен российский кроссовер Tenet T7: что скрывает новинка из Калуги
Разговор Трампа и Лукашенко: что скрывается за этим политическим шагом? Любовь Степушова Экстремальная жара усиливает социальные риски в Европе — Nature Игорь Буккер Первый советский автомобиль для инвалидов ГАЗ-18 был разработан в 50-х годах Сергей Милешкин
Нейтраль в автомате — не игрушка: если вы используете её не в этих 3 случаях, рискуете коробкой
Лесной фастфуд: почему волк предпочитает зайца в перекус
Кошка носится по стенам? Это не сумасшествие, а зашифрованное послание
Кошка носится по стенам? Это не сумасшествие, а зашифрованное послание
Последние материалы
Учёные Университета Вирджинии обнаружили новую структуру клетки — гемифусому
Лимон, уксус и сода создают химическую реакцию, которая растворяет засор в трубах
Pravda.Ru проведёт круглый стол Путешествие на машине: что, где, куда
Деодон — вымерший всеядный копытный хищник Северной Америки
Звезда Мажора Анна Цуканова-Котт и продюсер Михаил Врубель сыграли свадьбу
Пятилетняя амортизация авто: лидеры по сохранению цены в 2020 году
Седокову вызвали на допрос в Латвию по делу о смерти Яниса Тиммы
Винлаб отказался платить выкуп хакерам после кибератаки — подробности от компании
Крем из аптечки показал эффективность в борьбе с морщинами
Полноценный сон усиливает иммунитет за счёт выработки мелатонина
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.