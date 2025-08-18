Обвинения в абьюзе: как Тимати отреагировал на критику после рождения ребёнка

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Тимати прокомментировал обвинения в нарциссизме после рождения третьего ребёнка
Шоу-бизнес » Российский шоу-бизнес

Рэпер Тимати отреагировал на обвинения в том, что оставил девушку Валентину Иванову с новорождённой дочерью и улетел в Турцию.

Тимати
Фото: commons.wikimedia.org by Минобороны России, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
Тимати

В соцсетях он саркастично согласился с характеристиками "нарцисс" и "абьюзер". Поводом стала критика пользователей, осудивших его отдых в Бодруме без Ивановой, родившей дочь Эмму две недели назад.

Одна из подписчиц назвала артиста "настоящим нарциссом", обвинив в создании зависимой ситуации.

"Нарцисс, абьюз, ред флаг и т. д. — это всё я. Бегите, пока не поздно… А то будете пропускать свою жизнь, сидя в комментариях, пока я просто живу свою", — ответил Тимати.

Рэпер отметил 42-летие на яхте в Бодруме с участием блогеров и диджея Rampa. Иванова на празднике отсутствовала.

Для Тимати это третий ребёнок: ранее у него родились дочь Алиса от Алёны Шишковой и сын Ратмир от Анастасии Решетовой. Официально артист ни разу не состоял в браке.

Уточнения

Ти́мати (настоящее имя — Тиму́р Ильда́рович Юну́сов; тат. Тимур Илдар улы Юнысов; род. 15 августа 1983, Москва) — российский рэпер, певец, музыкальный продюсер, актёр и предприниматель.
 

