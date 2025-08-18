Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Сердце только для Пельтц: как речь Бруклина на второй свадьбе нанесла удар по Бекхэмам

Бруклин Бекхэм проигнорировал родителей в речи на церемонии обновления клятв с женой
0:54
Шоу-бизнес » Зарубежный

Бруклин Бекхэм и Никола Пельтц обновили свадебные клятвы спустя три года после бракосочетания. Церемония прошла в кругу семьи Пельтц и близких друзей при полном отсутствии родственников жениха.

Дэвид Бекхэм
Фото: commons.wikimedia.org by Soccer Aid for Unicef, https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/
Дэвид Бекхэм

На пышном торжестве Бруклин произнёс трогательную речь, посвящённую супруге и её семье. По данным The Mirror, он не упомянул родителей — Дэвида и Викторию Бекхэм.

"Он говорил от всего сердца, где центральное место заняли Никола и семья Пельтц, всегда его поддерживавшая", — пояснил инсайдер.

Отсутствие Бекхэм-старших и их дочери Харпер подтверждает глубину семейного конфликта. Церемония стала очередным публичным жестом, демонстрирующим разрыв Бруклина с родителями.

Ранее пара открыто выражала недовольство из-за разногласий, связанных с их первой свадьбой.

Уточнения

Бруклин Джозеф Пельтц Бекхэм (англ. Brooklyn Joseph Peltz Beckham; род. 4 марта 1999, Вестминстер) — английская медийная личность и бывшая модель, старший сын бывшего английского футболиста Дэвида Бекхэма и английской певицы и модельера Виктории Бекхэм.

Сэр Дэ́вид Ро́берт Джо́зеф Бе́кхэм (Бе́кем; англ. David Robert Joseph Beckham, английское произношение: [ˈdeɪvɪd ˈrɒbət ˈdʒəʊzəf ˈbɛkəm]; родился 2 мая 1975, Лондон) — английский футболист, игравший на позиции полузащитника.

Викто́рия Кэ́ролайн леди Бе́кхэм (англ. Victoria Caroline, Lady Beckham), в девичестве — Адамс (англ. Adams; род. 17 апреля 1974, Харлоу, Эссекс, Великобритания) — британская певица, автор песен, танцовщица, модель, актриса, модный дизайнер и предпринимательница.
 

Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
