Сердце только для Пельтц: как речь Бруклина на второй свадьбе нанесла удар по Бекхэмам

Бруклин Бекхэм проигнорировал родителей в речи на церемонии обновления клятв с женой

Бруклин Бекхэм и Никола Пельтц обновили свадебные клятвы спустя три года после бракосочетания. Церемония прошла в кругу семьи Пельтц и близких друзей при полном отсутствии родственников жениха.

На пышном торжестве Бруклин произнёс трогательную речь, посвящённую супруге и её семье. По данным The Mirror, он не упомянул родителей — Дэвида и Викторию Бекхэм.

"Он говорил от всего сердца, где центральное место заняли Никола и семья Пельтц, всегда его поддерживавшая", — пояснил инсайдер.

Отсутствие Бекхэм-старших и их дочери Харпер подтверждает глубину семейного конфликта. Церемония стала очередным публичным жестом, демонстрирующим разрыв Бруклина с родителями.

Ранее пара открыто выражала недовольство из-за разногласий, связанных с их первой свадьбой.

