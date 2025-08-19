Татьяна Буланова шокировала новыми танцами: поклонники требуют вернуть прежний стиль

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Буланова заставила своих танцоров выкладываться по полной на сцене
Шоу-бизнес

Певица Татьяна Буланова представила свою подтанцовку в новом модернизированном формате. 

Певица Татьяна Буланова с танцорами
Фото: Инстаграм Татьяны Булановой by неизвестен, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Певица Татьяна Буланова с танцорами

Татьяна Буланова пересмотрела принципы работы своей подтанцовки. В новом выступлении певицы её хореографы выкладывались по полной, демонстрируя, на что они на самом деле способны. 

Её верная команда танцоров забросила свои энергосберегающие танцы и выдала супер подвижную хореографию за спиной у звезды. 

В Сети не очень позитивно восприняли перемены. Интернет-пользователи потребовали вернуть прежний формат танцев, который пришёлся зрителям по душе. Они отмечают, что неспешные и незамысловатые движения танцоров Булановой повышали их самооценку и заставляли думать, что они хорошо двигаются под музыку. 

Сама Татьяна Буланова задумалась над форматом своих выступлений после того, как ролики с её концертов стали вирусными. Певица признала, что её танцоры не старались на сцене.

Уточнения

Татья́на Ива́новна Була́нова (в третьем браке Руднева; род. 6 марта 1969, Ленинград) — советская и российская эстрадная певица, актриса. Заслуженная артистка Российской Федерации (2004), обладательница премии «Овация» (1994). 

Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
