Татьяна Буланова шокировала новыми танцами: поклонники требуют вернуть прежний стиль

Буланова заставила своих танцоров выкладываться по полной на сцене

1:03 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Певица Татьяна Буланова представила свою подтанцовку в новом модернизированном формате.

Фото: Инстаграм Татьяны Булановой by неизвестен, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Певица Татьяна Буланова с танцорами

Татьяна Буланова пересмотрела принципы работы своей подтанцовки. В новом выступлении певицы её хореографы выкладывались по полной, демонстрируя, на что они на самом деле способны.

Её верная команда танцоров забросила свои энергосберегающие танцы и выдала супер подвижную хореографию за спиной у звезды.

В Сети не очень позитивно восприняли перемены. Интернет-пользователи потребовали вернуть прежний формат танцев, который пришёлся зрителям по душе. Они отмечают, что неспешные и незамысловатые движения танцоров Булановой повышали их самооценку и заставляли думать, что они хорошо двигаются под музыку.

Сама Татьяна Буланова задумалась над форматом своих выступлений после того, как ролики с её концертов стали вирусными. Певица признала, что её танцоры не старались на сцене.

Уточнения

Татья́на Ива́новна Була́нова (в третьем браке Руднева; род. 6 марта 1969, Ленинград) — советская и российская эстрадная певица, актриса. Заслуженная артистка Российской Федерации (2004), обладательница премии «Овация» (1994).



