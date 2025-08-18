Люблю Родину: Татьяна Буланова высказалась о внесении её имени в базу Миротворца

Певица Татьяна Буланова отреагировала на внесение своего имени в базу "Миротворца".
Татьяна Буланова не прошла мимо новости о том, что её имя пополнило чёрный список украинской базы "Миротворца"*.
Владельцы сайта, в который вносят имена провинившихся перед Украиной знаменитостей, называет певицу соучастником преступлений российской власти против Украины.
Это известие вызвало в артистке прилив патриотизма.
"Горжусь своей Родиной и безгранично люблю её!" — написала Татьяна в социальных сетях под новостью о том, что её признали угрозой для Украины.
Интернет-пользователи предположили, что внимание к Булановой со стороны Украины привлёк всплеск успеха звезды. В последние недели имя певицы гремит в социальных сетях. Она переживает настоящую волну популярности. Поспособствовали успеху Татьяны её верные танцоры, которые исполнили вирусный энергосберегающий танец.
* признан террористическим и запрещён в России
Татья́на Ива́новна Була́нова (в третьем браке Руднева; род. 6 марта 1969, Ленинград) — советская и российская эстрадная певица, актриса. Заслуженная артистка Российской Федерации (2004), обладательница премии «Овация» (1994).
