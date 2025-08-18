Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Крем из аптечки показал эффективность в борьбе с морщинами
Полноценный сон усиливает иммунитет за счёт выработки мелатонина
Регулярный полив и калийные подкормки улучшают вкус и сочность моркови
Эти куриные крылышки покорят всех: рецепт от шеф-повара
Путешественница Лисейкина назвала блюда придорожных кафе, приводящие к отравлениям
Радиотелескоп ASKAP в Австралии зафиксировал сигнал от спутника NASA Relay 2
Фитнес-эксперт MadFit: 10-минутная тренировка поможет укрепить все мышцы кора
Вдова Валентина Юдашкина посетила могилу мужа с внуками
Фитнес-тренеры: рыбий жир способен снизить повреждение мышечных тканей

Люблю Родину: Татьяна Буланова высказалась о внесении её имени в базу Миротворца

Татьяну Буланову внесли в чёрный список Миротворца* на Украине
1:06
Шоу-бизнес

Певица Татьяна Буланова отреагировала на внесение своего имени в базу "Миротворца".

Певица Татьяна Буланова
Фото: ВК-аккаунт Татьяны Булановой by неизвестен, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Певица Татьяна Буланова

Татьяна Буланова не прошла мимо новости о том, что её имя пополнило чёрный список украинской базы "Миротворца"*.

Владельцы сайта, в который вносят имена провинившихся перед Украиной знаменитостей, называет певицу соучастником преступлений российской власти против Украины.

Это известие вызвало в артистке прилив патриотизма.

"Горжусь своей Родиной и безгранично люблю её!" — написала Татьяна в социальных сетях под новостью о том, что её признали угрозой для Украины.

Интернет-пользователи предположили, что внимание к Булановой со стороны Украины привлёк всплеск успеха звезды. В последние недели имя певицы гремит в социальных сетях. Она переживает настоящую волну популярности. Поспособствовали успеху Татьяны её верные танцоры, которые исполнили вирусный энергосберегающий танец.

* признан террористическим и запрещён в России

Уточнения

Татья́на Ива́новна Була́нова (в третьем браке Руднева; род. 6 марта 1969, Ленинград) — советская и российская эстрадная певица, актриса. Заслуженная артистка Российской Федерации (2004), обладательница премии «Овация» (1994).

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Сейчас читают
При активации EPB в движении автомобиль безопасно тормозит
Авто
При активации EPB в движении автомобиль безопасно тормозит Аудио 
Зелёный чай помогает сжигать калории — научное объяснение
Еда и рецепты
Зелёный чай помогает сжигать калории — научное объяснение Аудио 
Учёные из Китая выяснили источник энергии для микробов в глубинах Земли
Наука и техника
Учёные из Китая выяснили источник энергии для микробов в глубинах Земли Аудио 
Популярное
Космическая струя смерти: оно уже летит на Землю из глубин галактики

Астрономы изучили необычное космическое явление — мощный поток плазмы, исходящий от блазара PKS 1424 + 240, в центре которого находится сверхмассивная черная дыра.

Астрономы открыли космическую струю, угрожающую Земле
Кипяток в раковине разрушает трубы и приводит к засорам — предупреждают сантехники
Кипяток в раковине превращает кухню в бомбу замедленного действия
Обычная кнопка, а функций — как у швейцарского ножа: как работает Старт-стоп на самом деле
Представлен российский кроссовер Tenet T7: что скрывает новинка из Калуги
Экстремальная жара усиливает социальные риски в Европе — Nature Игорь Буккер Путин всё рассчитал: встреча в Вашингтоне продолжит СВО на Украине Любовь Степушова Первый советский автомобиль для инвалидов ГАЗ-18 был разработан в 50-х годах Сергей Милешкин
Нейтраль в автомате — не игрушка: если вы используете её не в этих 3 случаях, рискуете коробкой
Лесной фастфуд: почему волк предпочитает зайца в перекус
Кошка носится по стенам? Это не сумасшествие, а зашифрованное послание
Кошка носится по стенам? Это не сумасшествие, а зашифрованное послание
Последние материалы
Фитнес-тренеры: рыбий жир способен снизить повреждение мышечных тканей
Пять масел, которые делают волосы сияющими без салона
Зубная паста помогает удалить пятна с ковра и других мягких поверхностей
Зооинженер рассказала, как понять, что кошка любит хозяина
Причины намеренного увеличения показаний одометра в России
Эксперт раскрыл дезинформацию ВСУ о якобы новой мощной ракете
Рекордные траты на новые авто: россияне выложили 390 млрд рублей в июле — Автостат
Синицына раскрыла детали прощания с Олегом Табаковым и таинственный сон после похорон
Пожарные обрели необычного напарника: неожиданный гость стал символом уфимских огнеборцев
ЭКО: все мифы и правда от репродуктолога Шибановой — стоит ли бояться процедуры
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.