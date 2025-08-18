Люблю Родину: Татьяна Буланова высказалась о внесении её имени в базу Миротворца

Татьяну Буланову внесли в чёрный список Миротворца* на Украине

Певица Татьяна Буланова отреагировала на внесение своего имени в базу "Миротворца".

Фото: ВК-аккаунт Татьяны Булановой by неизвестен, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Певица Татьяна Буланова

Татьяна Буланова не прошла мимо новости о том, что её имя пополнило чёрный список украинской базы "Миротворца"*.

Владельцы сайта, в который вносят имена провинившихся перед Украиной знаменитостей, называет певицу соучастником преступлений российской власти против Украины.

Это известие вызвало в артистке прилив патриотизма.

"Горжусь своей Родиной и безгранично люблю её!" — написала Татьяна в социальных сетях под новостью о том, что её признали угрозой для Украины.

Интернет-пользователи предположили, что внимание к Булановой со стороны Украины привлёк всплеск успеха звезды. В последние недели имя певицы гремит в социальных сетях. Она переживает настоящую волну популярности. Поспособствовали успеху Татьяны её верные танцоры, которые исполнили вирусный энергосберегающий танец.

* признан террористическим и запрещён в России

Уточнения

Татья́на Ива́новна Була́нова (в третьем браке Руднева; род. 6 марта 1969, Ленинград) — советская и российская эстрадная певица, актриса. Заслуженная артистка Российской Федерации (2004), обладательница премии «Овация» (1994).



