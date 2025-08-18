Не стоит расслаблять булки: Регина Тодоренко не может расслабиться рядом с Топаловым

Телеведущая Регина Тодоренко объяснила, почему не в силах ослабить контроль над с собой рядом с мужем Владом Топаловым.
Регина Тодоренко показала, в какой великолепной физической форме находится её супруг, певец Влад Топалов.
Экс-участник группы Smash!! сделал себе броню из мышц, демонстрируя кубики на рельефном прессе.
Беременная Тодоренко не хочет отставать от супруга.
"Должна признаться. Я не могу расслабиться рядом со своим мужем, потому что его форма меня впечатляет, и я просто не хочу позволять себе расслаблять булки", — рассказала Регина в социальных сетях.
Тодоренко активно занимается в спортзале, несмотря на то, что вынашивает третьего ребёнка.
Ранее Регина Тодоренко рассказала о кризисе в браке с Топаловым после рождения первенца.
Реги́на Петро́вна Тодоре́нко (укр. Регіна Петрівна Тодоренко; род. 14 июня 1990, Одесса) — украинская телеведущая, актриса, певица и блогер. Наиболее известна как одна из ведущих телепередачи «Орёл и решка» на телеканалах «Интер» и «Пятница!».
Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.
Астрономы изучили необычное космическое явление — мощный поток плазмы, исходящий от блазара PKS 1424 + 240, в центре которого находится сверхмассивная черная дыра.