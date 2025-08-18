Не стоит расслаблять булки: Регина Тодоренко не может расслабиться рядом с Топаловым

Тодоренко призналась, что не может расслабиться рядом с Топаловым

0:53 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Телеведущая Регина Тодоренко объяснила, почему не в силах ослабить контроль над с собой рядом с мужем Владом Топаловым.

Фото: Телеграм-канал Регины Тодоренко by неизвестен, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Телеведущая Регина Тодоренко и певец Влад Топалов

Регина Тодоренко показала, в какой великолепной физической форме находится её супруг, певец Влад Топалов.

Экс-участник группы Smash!! сделал себе броню из мышц, демонстрируя кубики на рельефном прессе.

Беременная Тодоренко не хочет отставать от супруга.

"Должна признаться. Я не могу расслабиться рядом со своим мужем, потому что его форма меня впечатляет, и я просто не хочу позволять себе расслаблять булки", — рассказала Регина в социальных сетях.

Тодоренко активно занимается в спортзале, несмотря на то, что вынашивает третьего ребёнка.

Ранее Регина Тодоренко рассказала о кризисе в браке с Топаловым после рождения первенца.

Уточнения

Реги́на Петро́вна Тодоре́нко (укр. Регіна Петрівна Тодоренко; род. 14 июня 1990, Одесса) — украинская телеведущая, актриса, певица и блогер. Наиболее известна как одна из ведущих телепередачи «Орёл и решка» на телеканалах «Интер» и «Пятница!».



Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.