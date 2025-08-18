Мир не для врагов: Ираклий Пирцхалава и Михаил Гребенщиков не пожелали мириться после драки!

Ираклий Пирцхалава отказался мириться с избитым Гребенщиковым

1:00 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Выпускники "Фабрики звёзд" Ираклий Пирцхалава и Михаил Гребенщиков отказываются зарыть "топор войны" после драки.

Фото: ВК-аккаунт Иракли Пирцхалава by неизвестен, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Певец Иракли Пирцхалава

Ираклий Пирцхалава объяснил, что он думает о возможном примирении с певцом Михаилом Гребенщиковым после потасовки на спортивном фестивале.

Исполнитель хита "Вова — чума" вспомнил слова из "Евангелия", где отмечено, что не нужно метать бисер перед свиньями.

"Я из тех людей, кто любит закрывать конфликты, но поведение товарища потерпевшего не даёт это сделать. Я лично на его месте постеснялся бы говорить о том, что меня побили", — выразил свою позицию артист на регате радио Monte Carlo.

Драка между "фабрикантами" случилась в начале лета на футбольном фестивале. Гребенщиков пожаловался в полицию на то, что Ираклий ударил его по голове. Правоохранители не стали заводить уголовное дело против Пирцхалавы, так как повреждения были незначительными.

Уточнения

Михаи́л Гребенщико́в: Гребенщиков, Михаил Вячеславович (род. 1976) — российский певец, актёр, теле- и радиоведущий, композитор, музыкальный продюсер, диджей.



Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.