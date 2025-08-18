Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Дмитрий Борисов раскрыл психологический секрет моложавости в 40 лет
Юлия Снигирь объяснила, как началась её дружба с Евгением Цыгановым и переросла в роман
Власти Европы вводят плату и квоты для ограничения туризма в популярных городах
В России растёт спрос на контрактные двигатели вместо восстановления старых
Секреты успеха при приёме на работу: избегайте этих 6 фраз на собеседовании любой ценой
Профессор Вюрмелинг о ключевых факторах: Болгария официально вступает в еврозону
Апифобия: боязнь пчёл и шершней ограничивает жизнь и требует психотерапии
Тодоренко призналась, что не может расслабиться рядом с Топаловым
Биологи из Канады и Японии открыли микроб Sukunaarchaeum

Мир не для врагов: Ираклий Пирцхалава и Михаил Гребенщиков не пожелали мириться после драки!

Ираклий Пирцхалава отказался мириться с избитым Гребенщиковым
1:00
Шоу-бизнес

Выпускники "Фабрики звёзд" Ираклий Пирцхалава и Михаил Гребенщиков отказываются зарыть "топор войны" после драки.

Певец Иракли Пирцхалава
Фото: ВК-аккаунт Иракли Пирцхалава by неизвестен, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Певец Иракли Пирцхалава

Ираклий Пирцхалава объяснил, что он думает о возможном примирении с певцом Михаилом Гребенщиковым после потасовки на спортивном фестивале.

Исполнитель хита "Вова — чума" вспомнил слова из "Евангелия", где отмечено, что не нужно метать бисер перед свиньями.

"Я из тех людей, кто любит закрывать конфликты, но поведение товарища потерпевшего не даёт это сделать. Я лично на его месте постеснялся бы говорить о том, что меня побили", — выразил свою позицию артист на регате радио Monte Carlo.

Драка между "фабрикантами" случилась в начале лета на футбольном фестивале. Гребенщиков пожаловался в полицию на то, что Ираклий ударил его по голове. Правоохранители не стали заводить уголовное дело против Пирцхалавы, так как повреждения были незначительными. 

Уточнения

Михаи́л Гребенщико́в: Гребенщиков, Михаил Вячеславович (род. 1976) — российский певец, актёр, теле- и радиоведущий, композитор, музыкальный продюсер, диджей.

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Сейчас читают
Рецепт домашнего крема для увлажнения кожи и уменьшения морщин
Красота и стиль
Рецепт домашнего крема для увлажнения кожи и уменьшения морщин Аудио 
Зоопсихологи: сон кошки на спине с открытым животом является признаком доверия
Домашние животные
Зоопсихологи: сон кошки на спине с открытым животом является признаком доверия Аудио 
Заячье мясо помогает волкам пережить дефицит парнокопытных
Домашние животные
Заячье мясо помогает волкам пережить дефицит парнокопытных Аудио 
Популярное
Космическая струя смерти: оно уже летит на Землю из глубин галактики

Астрономы изучили необычное космическое явление — мощный поток плазмы, исходящий от блазара PKS 1424 + 240, в центре которого находится сверхмассивная черная дыра.

Астрономы открыли космическую струю, угрожающую Земле
Кнопка Старт-стоп позволяет включить зажигание без запуска двигателя — автоэксперты
Обычная кнопка, а функций — как у швейцарского ножа: как работает Старт-стоп на самом деле
Кипяток в раковине превращает кухню в бомбу замедленного действия
Представлен российский кроссовер Tenet T7: что скрывает новинка из Калуги
Путин всё рассчитал: встреча в Вашингтоне продолжит СВО на Украине Любовь Степушова Popular Science: в рулевом валу судна Blue Heron нашли новые формы жизни Игорь Буккер Первый советский автомобиль для инвалидов ГАЗ-18 был разработан в 50-х годах Сергей Милешкин
Нейтраль в автомате — не игрушка: если вы используете её не в этих 3 случаях, рискуете коробкой
Лесной фастфуд: почему волк предпочитает зайца в перекус
Автомат видит трос — начинается стресс: как правильно буксировать автомобиль с АКПП
Автомат видит трос — начинается стресс: как правильно буксировать автомобиль с АКПП
Последние материалы
Эксперты по питанию: яйца, зелень и орехи опасно готовить в микроволновой печи
Горячая вода и агрессивное мытье замедляют работу фолликулов
Топинамбур из Липецка в Китае: экспорт набирает обороты — ИстАгро Дон
Летняя угроза: уролог назвал главные причины цистита в жару — берегите себя
Сантехники: сода и уксус с ложкой эффективно растворяют засоры в раковине
Список цветов, которые сохраняют цветение после обрезки в августе
Тимати прокомментировал обвинения в нарциссизме после рождения третьего ребёнка
Автоинструктор объяснил, почему некоторые водители отказываются от кондиционера
Макрон допустил признание Украиной утраты территорий в обмен на гарантии безопасности
Большой Утриш под Анапой: песчаные дюны защищают побережье Чёрного моря
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.