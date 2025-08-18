Мир не для врагов: Ираклий Пирцхалава и Михаил Гребенщиков не пожелали мириться после драки!

Выпускники "Фабрики звёзд" Ираклий Пирцхалава и Михаил Гребенщиков отказываются зарыть "топор войны" после драки.
Ираклий Пирцхалава объяснил, что он думает о возможном примирении с певцом Михаилом Гребенщиковым после потасовки на спортивном фестивале.
Исполнитель хита "Вова — чума" вспомнил слова из "Евангелия", где отмечено, что не нужно метать бисер перед свиньями.
"Я из тех людей, кто любит закрывать конфликты, но поведение товарища потерпевшего не даёт это сделать. Я лично на его месте постеснялся бы говорить о том, что меня побили", — выразил свою позицию артист на регате радио Monte Carlo.
Драка между "фабрикантами" случилась в начале лета на футбольном фестивале. Гребенщиков пожаловался в полицию на то, что Ираклий ударил его по голове. Правоохранители не стали заводить уголовное дело против Пирцхалавы, так как повреждения были незначительными.
Михаи́л Гребенщико́в: Гребенщиков, Михаил Вячеславович (род. 1976) — российский певец, актёр, теле- и радиоведущий, композитор, музыкальный продюсер, диджей.
