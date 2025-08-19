Обида длиною в жизнь: почему дочь Табакова даже во сне не желает говорить с отцом

Дочь Олега Табакова так и не смогла простить отцу развод с матерью

1:01 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

После развода Олега Табакова и Людмилы Крыловой их дети оказались на стороне матери, особенно дочь Александра. Это событие сильно сказалось на её жизни: Александра до сих пор обижается на отца за его выбор в пользу молодой избранницы Марины Зудиной.

Фото: mos.ru is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International Олег Табаков

В документальном фильме "Достояние республики", посвящённом 90-летию со дня рождения Табакова, её брат Антон поделился, что из-за отношений отца с его ученицей Александра приняла решение покинуть театр и оставить актёрскую карьеру. То же самое можно сказать и о семейных отношениях: она разорвала связь с отцом и даже в мыслях не желает мириться с ним.

"Моя сестра, может, зря, на самом деле, или не зря так сделала, но у неё были, наверное, основания. Она до сих пор с папой не разговаривает даже во сне. Притом она обиделась не за маму, она обиделась за себя", — рассказал старший сын Табакова.

Уточнения

Оле́г Па́влович Табако́в (17 августа 1935, Саратов, СССР — 12 марта 2018, Москва, Россия) — советский и российский актёр и режиссёр театра и кино, педагог; народный артист СССР (1988), лауреат Государственной премии СССР (1967) и Государственной премии РФ (1998).



Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.