Секрет семейного таланта: Расторгуев передаёт эстафету сыну — как отец готовит Павла к дебюту

Расторгуев готовит сына к дебюту в этно-опере Князь Владимир

Николай Расторгуев поделился деталями подготовки своего сына Павла к важному событию — дебюту на большой сцене. Молодой человек готовится выйти на сцену в этно-опере "Князь Владимир", где он заменит своего знаменитого отца.

В настоящее время Павел активно работает над записью своих партий, и Николай активно участвует в этом процессе, оказывая сыну всестороннюю поддержку. Как рассказал лидер группы "Любэ" в беседе с РЕН ТВ, он даёт Павлу ценные советы по вокалу, ведь взгляд со стороны часто помогает выявить и исправить нюансы, которые сам исполнитель может не замечать. При этом Расторгуев-старший выразил уверенность в способностях сына, отметив, что Павел успешно справляется с поставленной задачей.

"Я поправлял некоторые моменты, которые мне показались не совсем убедительными. Это обычная история, кстати", — поделился артист.

Певец считает, что Павел станет достойной заменой ему в постановке. Он подчеркнул отличные вокальные данные сына и его внешнее сходство с ним самим, предполагая, что некоторые зрители могут даже не заметить разницы, однако Николай признался, что Павел испытывает сильное волнение перед своим первым крупным выступлением, поскольку ранее он не имел значительного сценического опыта.

"Приклеили бороду — никто и не отличит вообще, я это или он. Я знаю по себе, что это страшный стресс для него выйти на публику с таким мизерным опытом. Конечно, какие-то черты он действительно перенял. Гены, что сделаешь!" — заявил Николай Расторгуев.

