Будет громче, чем развод: Кушанашвили предсказал новый скандал в семье Дибровых с участием Лепса

После громкого скандала в связи с будущим разводом Дмитрия и Полины Дибровых многие звёзды шоу-бизнеса высказывают свои мысли по этому поводу. Не стал исключением и Отар Кушанашвили. В своей программе "Каково?!" он заявил, что Дибров не останется в долгу перед неверной женой и очень скоро и сам найдёт себе девушку.
Кушанашвили не ограничился таким предположением и назвал имя реальной знаменитости, на которую, по его мнению, положит глаз Дибров. Этой девушкой оказалась Аврора Киба, невеста знаменитого певца Григория Лепса.
"Если Дибров в ближайшее время объявит народу имя новой избранницы, может быть, даже перехватит у Гриши Лепса Аврору, никто не удивится", — хлёстко заявил Кушанашвили.
Ота́р Ша́лвович Кушанашви́ли (груз. ოთარ შალვას ძე კუშანაშვილი; род. 22 июня 1970, Кутаиси, Грузинская ССР, СССР) — российский журналист, телеведущий и ютубер.
