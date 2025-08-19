Будет громче, чем развод: Кушанашвили предсказал новый скандал в семье Дибровых с участием Лепса

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
0:49
Шоу-бизнес

После громкого скандала в связи с будущим разводом Дмитрия и Полины Дибровых многие звёзды шоу-бизнеса высказывают свои мысли по этому поводу. Не стал исключением и Отар Кушанашвили. В своей программе "Каково?!" он заявил, что Дибров не останется в долгу перед неверной женой и очень скоро и сам найдёт себе девушку.

Отар Кушанашвили
Фото: commons.wikimedia.org by Dmitry Rozhkov, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Отар Кушанашвили

Кушанашвили не ограничился таким предположением и назвал имя реальной знаменитости, на которую, по его мнению, положит глаз Дибров. Этой девушкой оказалась Аврора Киба, невеста знаменитого певца Григория Лепса.

"Если Дибров в ближайшее время объявит народу имя новой избранницы, может быть, даже перехватит у Гриши Лепса Аврору, никто не удивится", — хлёстко заявил Кушанашвили.

Уточнения

Ота́р Ша́лвович Кушанашви́ли (груз. ოთარ შალვას ძე კუშანაშვილი; род. 22 июня 1970, Кутаиси, Грузинская ССР, СССР) — российский журналист, телеведущий и ютубер.

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Ольга Васильева
Ольга Васильева — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
