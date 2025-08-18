Вы не поверите, что Боня подарила 13-летней дочери — это безумие

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Виктория Боня подарила 13-летней дочери лошадь
Телеведущая и светская львица Виктория Боня сделала своей 13-летней дочери Анджелине необычный подарок — собственную лошадь. Об этом Боня сообщила в своем микроблоге, отметив, что дочь давно мечтала о таком презенте.

Виктория Боня
Фото: commons.wikimedia.org by Gil Zetbase, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Виктория Боня

"Все, у Энжика теперь есть лошадь, и она будет кататься каждый день", — написала счастливая мать, добавив, что лично будет возить девочку на конюшню.

Анджелина — дочь Виктории Бони и ирландского миллионера Алекса Смерфита, представителя знаменитой семьи, владеющей Smurfit Kappa Group — одной из крупнейших упаковочных компаний Европы. Несмотря на расставание родителей, Алекс активно участвует в воспитании дочери.

Девочка проживает в Монако и носит фамилию отца. По словам Бони, Анджелина уже привыкла к роскошной жизни, характерной для княжества.

Подаренная лошадь станет не просто дорогим подарком, но и серьезной ответственностью для юной наследницы состоятельной семьи.

Викто́рия Анато́льевна Бо́ня (род. 27 ноября 1979, Краснокаменск, Читинская область) — российская телеведущая развлекательных программ, модель, блогер, актриса, спортсмен.

Автор Артём Гапоненко
Артём Гапоненко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
