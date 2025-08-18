Вы не поверите, что Боня подарила 13-летней дочери — это безумие

Виктория Боня подарила 13-летней дочери лошадь

Телеведущая и светская львица Виктория Боня сделала своей 13-летней дочери Анджелине необычный подарок — собственную лошадь. Об этом Боня сообщила в своем микроблоге, отметив, что дочь давно мечтала о таком презенте.

"Все, у Энжика теперь есть лошадь, и она будет кататься каждый день", — написала счастливая мать, добавив, что лично будет возить девочку на конюшню.

Анджелина — дочь Виктории Бони и ирландского миллионера Алекса Смерфита, представителя знаменитой семьи, владеющей Smurfit Kappa Group — одной из крупнейших упаковочных компаний Европы. Несмотря на расставание родителей, Алекс активно участвует в воспитании дочери.

Девочка проживает в Монако и носит фамилию отца. По словам Бони, Анджелина уже привыкла к роскошной жизни, характерной для княжества.

Подаренная лошадь станет не просто дорогим подарком, но и серьезной ответственностью для юной наследницы состоятельной семьи.

