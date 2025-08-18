Киркоров больше не скрывает: фанаты заметили нечто ужасное на руке поп-короля

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Филипп Киркоров, как известно, столкнулся с серьёзной проблемой во время своего сольного концерта в Санкт-Петербурге. В результате инцидента он получил ожоги и был вынужден провести значительное время в больнице. Даже после того как артист вернулся домой, он не спешил показывать свою травмированную руку.

Филипп Киркоров
Фото: commons.wikimedia.org by Okras, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Филипп Киркоров

Спустя полтора месяца после происшествия Киркоров решил поделиться с поклонниками фотографиями, на которых можно увидеть последствия его несчастного случая. В одном из постов он позировал в стильной атласной рубашке с короткими рукавами, и многие заметили, что его рука всё ещё не зажила полностью, на ней остались следы от ожогов, полученных в результате работы пиротехников.

Фанаты не остались равнодушными к его состоянию и выразили поддержку, оставляя добрые комментарии. Они пожелали Киркорову скорейшего выздоровления и отметили, что его талант и яркая личность остаются неизменными, несмотря на трудности.

"Ожоги не зажили ещё… Красивый, талантливый, яркий человек с горячей кровью. Дай Бог здоровья вам и вашим близким", — написали пользователи Сети.

Уточнения

Фили́пп Бедро́сович Кирко́ров (болг. Филип Бедросов Киркоров; по российскому паспорту — Фили́пп Бедро́с Кирко́ров; род. 30 апреля 1967, Варна, Варненская область, Народная Республика Болгария) — советский и российский эстрадный певец, актёр театра, кино, телевидения, мюзиклов, озвучивания и дубляжа, композитор, музыкальный продюсер и телеведущий; народный артист Российской Федерации (2008).

Автор Ольга Васильева
Ольга Васильева — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
