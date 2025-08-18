Свежий как огурец и полон сил: Бари Алибасов одной пикантной фразой опроверг слухи о своей болезни

Бари Алибасов опроверг слухи об ухудшении своего здоровья

Шоу-бизнес

78-летний основатель и бессменный лидер группы "На-На", а также известный продюсер Бари Алибасов решительно опроверг появившиеся в Cети слухи о его ухудшившемся самочувствии. По словам самого шоумена, он находится в прекрасной форме и наслаждается каждым днём. Он ясно дал понять, что никаких поводов для беспокойства нет.

Фото: commons.wikimedia.org by Бари Алибасов, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Бари Алибасов

"Кушаю хорошо, какаю хорошо, оргазм отличный!" — с присущим ему юмором заявил Алибасов в интервью Telegram-каналу Mash.

В настоящее время Бари Каримович проводит время на своей даче. Он активно отдыхает, занимается любимым делом — рыбалкой, а также наслаждается общением со своей восьмой супругой. Слухи о его недугах оказались лишь домыслами, а сам Алибасов полон сил и энергии.

Уточнения

Ба́ри Кари́мович Алиба́сов (каз. Бари́ (Бауыржан) Кәрімұлы Әлібас, род. 6 июня 1947, Чарск) — советский и российский музыкант, композитор, музыкальный продюсер, заслуженный артист РФ (1999).



