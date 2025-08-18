Поплавская о российской эстраде: кто достоин, а кто позорит отечественный шоу-бизнес — список имён

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
1:27
Шоу-бизнес

Яна Поплавская выразила своё недовольство текущим состоянием отечественной эстрады и культурной политикой в стране. В своём Telegram-канале актриса поделилась мнением о том, что в России, по её словам, продвигаются артисты, чьё поведение и творчество не соответствуют высоким стандартам.

Микрофон
Фото: Designed by Freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Микрофон

В качестве примера достойного представителя российской культуры Поплавская привела певца SHAMAN'а. Она напомнила о его недавнем выступлении в Пхеньяне перед Ким Чен Ыном, которое было тепло принято как северокорейским лидером, так и зрителями. Актриса подчеркнула, что руководство страны понимает, кого стоит представлять на международной арене, выбирая для таких случаев профессионалов, патриотов и носителей традиционных ценностей.

В то же время Поплавская выразила обеспокоенность тем, что на российской сцене часто появляются исполнители, чьё поведение, по её мнению, дискредитирует страну, а также те, кто пропагандирует употребление запрещённых веществ.

Она назвала имена таких артистов, как Инстасамка, Филипп Киркоров и Лолита, а также упомянула "доморощенных рэперов", противопоставляя их SHAMANу.

"В КНДР это бы не приняли, все это прекрасно понимают, но что в России такую "культуру" надо выжигать калёным железом, понять не хотят", — заявила артистка.

Уточнения

Я́на Евге́ньевна Попла́вская (род. 28 июня 1967, Москва) — советская и российская актриса театра и кино, теле- и радиоведущая, театральный педагог.

Автор Ольга Васильева
Ольга Васильева — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
