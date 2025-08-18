Роднина призвала россиян не жаловаться на пенсии, а Цыганова ответила: её слова — как удар хлыстом

Вика Цыганова предложила Ирине Родниной пожить на пенсию в 20 тысяч рублей

Вика Цыганова отреагировала на высказывание депутата Госдумы Ирины Родниной о пенсиях в России. Роднина, будучи олимпийской чемпионкой, считает, что россияне жалуются на низкие пенсионные выплаты, хотя государство и так предоставляет много льгот. По её мнению, граждане сами должны заботиться о своём благосостоянии, а не перекладывать ответственность на государство.

Фото: commons.wikimedia.org by Schekinov Alexey Victorovich, https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/ Вика Цыганова

Цыганова выразила несогласие с такой позицией. В своём Telegram-канале певица предложила отправить депутата Роднину на пенсию с суммой в 20 тысяч рублей, чтобы та смогла ощутить реальное положение дел. Цыганова также задалась вопросом о том, куда же направляются средства, которые россияне отчисляют в пенсионный фонд.

Певица предположила, что одной из причин такой ситуации может быть приток мигрантов, которые, по её словам, получают пособия и пенсии, даже не работая в России. Цыганова также высказала мнение, что российские депутаты ожидают от граждан лишь уплаты налогов и самостоятельного накопления на пенсию, в то время как сами обеспечивают свои семьи за счёт этих налогов.

"Иногда кажется, что в России обязанности есть только у россиян…" — возмутилась артистка.

