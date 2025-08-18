Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Подкормка малины в сентябре и октябре: нормы суперфосфата и навоза
Трещины в горных породах Земли поддерживают подземную жизнь с помощью водорода
Эксперты: гнездо шершней удаляет дезинсектор, при укусе вводят адреналин
Освещение в примерочной искажает цвет кожи и фактуру ткани
Британское исследование выявило связь между приготовлением яиц и стилем жизни
Инструкторы назвали ключевые правила подготовки к катанию на лыжах и сноуборде
Эксперт по путешествиям Джеймс Андерсон назвал Белый сад визитной карточкой замка Сиссингхерст
Агрессивная манера вождения названа главной причиной износа тормозных дисков
Евгения Немировская: напольная сушилка незаменима для квартир без балкона

Роднина призвала россиян не жаловаться на пенсии, а Цыганова ответила: её слова — как удар хлыстом

Вика Цыганова предложила Ирине Родниной пожить на пенсию в 20 тысяч рублей
1:20
Шоу-бизнес

Вика Цыганова отреагировала на высказывание депутата Госдумы Ирины Родниной о пенсиях в России. Роднина, будучи олимпийской чемпионкой, считает, что россияне жалуются на низкие пенсионные выплаты, хотя государство и так предоставляет много льгот. По её мнению, граждане сами должны заботиться о своём благосостоянии, а не перекладывать ответственность на государство.

Вика Цыганова
Фото: commons.wikimedia.org by Schekinov Alexey Victorovich, https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/
Вика Цыганова

Цыганова выразила несогласие с такой позицией. В своём Telegram-канале певица предложила отправить депутата Роднину на пенсию с суммой в 20 тысяч рублей, чтобы та смогла ощутить реальное положение дел. Цыганова также задалась вопросом о том, куда же направляются средства, которые россияне отчисляют в пенсионный фонд.

Певица предположила, что одной из причин такой ситуации может быть приток мигрантов, которые, по её словам, получают пособия и пенсии, даже не работая в России. Цыганова также высказала мнение, что российские депутаты ожидают от граждан лишь уплаты налогов и самостоятельного накопления на пенсию, в то время как сами обеспечивают свои семьи за счёт этих налогов.

"Иногда кажется, что в России обязанности есть только у россиян…" — возмутилась артистка.

Уточнения

Викто́рия Ю́рьевна (Ви́ка) Цыгано́ва (фамилия при рождении — Жу́кова; род. 28 октября 1963, Хабаровск, СССР) — советская и российская певица, композитор, театральная актриса и модельер.

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Ольга Васильева
Ольга Васильева — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Сейчас читают
Режим N в АКПП используют при буксировке и техобслуживании автомобиля — автоэксперт
Авто
Режим N в АКПП используют при буксировке и техобслуживании автомобиля — автоэксперт Аудио 
В августе перец опрыскивают кальциевой селитрой для ускорения созревания
Садоводство, цветоводство
В августе перец опрыскивают кальциевой селитрой для ускорения созревания Аудио 
Прошлогодние побеги малины удаляют у основания куста без пеньков
Садоводство, цветоводство
Прошлогодние побеги малины удаляют у основания куста без пеньков Аудио 
Популярное
Космическая струя смерти: оно уже летит на Землю из глубин галактики

Астрономы изучили необычное космическое явление — мощный поток плазмы, исходящий от блазара PKS 1424 + 240, в центре которого находится сверхмассивная черная дыра.

Астрономы открыли космическую струю, угрожающую Земле
Кнопка Старт-стоп позволяет включить зажигание без запуска двигателя — автоэксперты
Обычная кнопка, а функций — как у швейцарского ножа: как работает Старт-стоп на самом деле
Представлен российский кроссовер Tenet T7: что скрывает новинка из Калуги
Нейтраль в автомате — не игрушка: если вы используете её не в этих 3 случаях, рискуете коробкой
Трамп посоветовал Зеленскому заключить сделку с Россией, назвав главную причину Любовь Степушова Первый советский автомобиль для инвалидов ГАЗ-18 был разработан в 50-х годах Сергей Милешкин ЕС готовит реформу Horizon Europe для финансирования исследований двойного назначения Игорь Буккер
Кипяток в раковине превращает кухню в бомбу замедленного действия
Автомат видит трос — начинается стресс: как правильно буксировать автомобиль с АКПП
Кошка носится по стенам? Это не сумасшествие, а зашифрованное послание
Кошка носится по стенам? Это не сумасшествие, а зашифрованное послание
Последние материалы
Юрист Бенхин: электронная повестка на Госуслугах считается врученной через 7 дней
Вика Цыганова предложила Ирине Родниной пожить на пенсию в 20 тысяч рублей
Названы эффективные препараты от парши на яблонях и грушах
Эксперт WeRoad Кларисса Каппеллетти назвала 5 доступных альтернатив Мальдивам
В моду вошли тонкие шарфы: их носят с кэжуал-луками, костюмами, платьями и блузами
ФБР и биологи: найденные доказательства снежного человека опровергнуты
МВД: водитель не обязан выходить из машины без установленной причины
Мобильное приложение ChatGPT принесло компании $2 млрд прибыли — Appfigures
Доктор Филлипс: японская интервальная ходьба помогает быстро похудеть
Выпаривание томатного сока на медленном огне предотвращает расслоение при хранении
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.