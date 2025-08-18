Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Трещины в горных породах Земли поддерживают подземную жизнь с помощью водорода
Эксперты: гнездо шершней удаляет дезинсектор, при укусе вводят адреналин
Освещение в примерочной искажает цвет кожи и фактуру ткани
Британское исследование выявило связь между приготовлением яиц и стилем жизни
Инструкторы назвали ключевые правила подготовки к катанию на лыжах и сноуборде
Эксперт по путешествиям Джеймс Андерсон назвал Белый сад визитной карточкой замка Сиссингхерст
Агрессивная манера вождения названа главной причиной износа тормозных дисков
Евгения Немировская: напольная сушилка незаменима для квартир без балкона
Заморозка бульона сохраняет вкус и аромат без добавления консервантов

В день 90-летия Табакова открылась тайна его успеха: вот что было главным в жизни артиста

Марина Зудина рассказала, что все 30 лет была уверена в чувствах Олега Табакова
1:12
Шоу-бизнес

17 августа могло бы исполниться 90 лет выдающему артисту Олегу Табакову. В этот день его близкие собрались на Новодевичьем кладбище, чтобы отдать дань уважения и почтить память великого театрального деятеля. Вдова Табакова Марина Зудина поделилась, что основным источником вдохновения для него была любовь.

Олег Табаков
Фото: mos.ru is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International
Олег Табаков

По словам Зудиной, это чувство играло ключевую роль не только в его личной жизни, но и в его творческой деятельности.

"Он любил своих детей, он любил меня. Мы больше 30 лет были вместе. За эти годы я ни разу не засомневалась в его чувствах", — приводит слова знаменитости kp.ru.

Марина подчеркнула, что для Табакова важнее всего был сам процесс творчества, а не конечный результат. Тем не менее он умел добиваться успеха и ценил его.

Вдова артиста описала его как человека с добрым сердцем. Она вспомнила, как он помогал своим сотрудникам, оплачивая медицинские услуги тем, кто нуждался в дорогостоящем лечении, а также содействовал в получении жилья.

Уточнения

Оле́г Па́влович Табако́в (17 августа 1935, Саратов, СССР — 12 марта 2018, Москва, Россия) — советский и российский актёр и режиссёр театра и кино, педагог; народный артист СССР (1988), лауреат Государственной премии СССР (1967) и Государственной премии РФ (1998).

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Ольга Васильева
Ольга Васильева — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Сейчас читают
Рецепт домашнего крема для увлажнения кожи и уменьшения морщин
Красота и стиль
Рецепт домашнего крема для увлажнения кожи и уменьшения морщин Аудио 
Астрономы открыли космическую струю, угрожающую Земле
Наука и техника
Астрономы открыли космическую струю, угрожающую Земле Аудио 
Кнопка Старт-стоп позволяет включить зажигание без запуска двигателя — автоэксперты
Авто
Кнопка Старт-стоп позволяет включить зажигание без запуска двигателя — автоэксперты Аудио 
Популярное
Космическая струя смерти: оно уже летит на Землю из глубин галактики

Астрономы изучили необычное космическое явление — мощный поток плазмы, исходящий от блазара PKS 1424 + 240, в центре которого находится сверхмассивная черная дыра.

Астрономы открыли космическую струю, угрожающую Земле
Кнопка Старт-стоп позволяет включить зажигание без запуска двигателя — автоэксперты
Обычная кнопка, а функций — как у швейцарского ножа: как работает Старт-стоп на самом деле
Представлен российский кроссовер Tenet T7: что скрывает новинка из Калуги
Нейтраль в автомате — не игрушка: если вы используете её не в этих 3 случаях, рискуете коробкой
Трамп посоветовал Зеленскому заключить сделку с Россией, назвав главную причину Любовь Степушова Первый советский автомобиль для инвалидов ГАЗ-18 был разработан в 50-х годах Сергей Милешкин ЕС готовит реформу Horizon Europe для финансирования исследований двойного назначения Игорь Буккер
Кипяток в раковине превращает кухню в бомбу замедленного действия
Автомат видит трос — начинается стресс: как правильно буксировать автомобиль с АКПП
Кошка носится по стенам? Это не сумасшествие, а зашифрованное послание
Кошка носится по стенам? Это не сумасшествие, а зашифрованное послание
Последние материалы
Юрист Бенхин: электронная повестка на Госуслугах считается врученной через 7 дней
Вика Цыганова предложила Ирине Родниной пожить на пенсию в 20 тысяч рублей
Названы эффективные препараты от парши на яблонях и грушах
Эксперт WeRoad Кларисса Каппеллетти назвала 5 доступных альтернатив Мальдивам
В моду вошли тонкие шарфы: их носят с кэжуал-луками, костюмами, платьями и блузами
ФБР и биологи: найденные доказательства снежного человека опровергнуты
МВД: водитель не обязан выходить из машины без установленной причины
Мобильное приложение ChatGPT принесло компании $2 млрд прибыли — Appfigures
Доктор Филлипс: японская интервальная ходьба помогает быстро похудеть
Выпаривание томатного сока на медленном огне предотвращает расслоение при хранении
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.