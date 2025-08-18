В день 90-летия Табакова открылась тайна его успеха: вот что было главным в жизни артиста

17 августа могло бы исполниться 90 лет выдающему артисту Олегу Табакову. В этот день его близкие собрались на Новодевичьем кладбище, чтобы отдать дань уважения и почтить память великого театрального деятеля. Вдова Табакова Марина Зудина поделилась, что основным источником вдохновения для него была любовь.

По словам Зудиной, это чувство играло ключевую роль не только в его личной жизни, но и в его творческой деятельности.

"Он любил своих детей, он любил меня. Мы больше 30 лет были вместе. За эти годы я ни разу не засомневалась в его чувствах", — приводит слова знаменитости kp.ru.

Марина подчеркнула, что для Табакова важнее всего был сам процесс творчества, а не конечный результат. Тем не менее он умел добиваться успеха и ценил его.

Вдова артиста описала его как человека с добрым сердцем. Она вспомнила, как он помогал своим сотрудникам, оплачивая медицинские услуги тем, кто нуждался в дорогостоящем лечении, а также содействовал в получении жилья.

Оле́г Па́влович Табако́в (17 августа 1935, Саратов, СССР — 12 марта 2018, Москва, Россия) — советский и российский актёр и режиссёр театра и кино, педагог; народный артист СССР (1988), лауреат Государственной премии СССР (1967) и Государственной премии РФ (1998).



