Стас Пьеха получил травму на концерте в Нижнем Новгороде — Пугачёва дала ему неожиданный совет

Выступление Стаса Пьехи на Дне города в Нижнем Новгороде стало для него не только триумфальным, но и физически затратным. 45-летний артист, стремясь подарить зрителям незабываемое шоу, отдал сцене все свои силы. В результате такого самоотверженного выступления певец получил травму копчика и повредил ногу.

После концерта переполненный эмоциями Стас поделился своими переживаниями в социальных сетях. Он рассказал о проблемах со сном, которые обострились из-за пережитого возбуждения.

"И прыгал, и орал, и визжал, и сорвал себе ногу, травмировал копчик. И куда мне теперь девать всё это эмоциональное возбуждение? Как мне изжить из себя эти фейерверки?" — задался вопрос Пьеха.

Поклонники и коллеги по цеху, включая Аллу Пугачёву, поспешили поддержать артиста.

"Ни о чем не думай", — лаконично посоветовала Стасу Примадонна.

Жители Нижнего Новгорода в свою очередь выразили благодарность исполнителю за яркое и запоминающееся выступление.

Стас Пье́ха (полное имя — Станислав Пятрасович Пье́ха, при рождении — Герулис; род. 13 августа 1980, Ленинград, СССР) — российский певец, поэт и телеведущий польского и литовского происхождения.



