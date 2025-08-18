Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Стас Пьеха получил травму на концерте в Нижнем Новгороде — Пугачёва дала ему неожиданный совет

Алла Пугачёва дала Стасу Пьехе совет ни о чём не думать после травмы на концерте
Выступление Стаса Пьехи на Дне города в Нижнем Новгороде стало для него не только триумфальным, но и физически затратным. 45-летний артист, стремясь подарить зрителям незабываемое шоу, отдал сцене все свои силы. В результате такого самоотверженного выступления певец получил травму копчика и повредил ногу.

После концерта переполненный эмоциями Стас поделился своими переживаниями в социальных сетях. Он рассказал о проблемах со сном, которые обострились из-за пережитого возбуждения.

"И прыгал, и орал, и визжал, и сорвал себе ногу, травмировал копчик. И куда мне теперь девать всё это эмоциональное возбуждение? Как мне изжить из себя эти фейерверки?" — задался вопрос Пьеха.

Поклонники и коллеги по цеху, включая Аллу Пугачёву, поспешили поддержать артиста.

"Ни о чем не думай", — лаконично посоветовала Стасу Примадонна.

Жители Нижнего Новгорода в свою очередь выразили благодарность исполнителю за яркое и запоминающееся выступление.

Стас Пье́ха (полное имя — Станислав Пятрасович Пье́ха, при рождении — Герулис; род. 13 августа 1980, Ленинград, СССР) — российский певец, поэт и телеведущий польского и литовского происхождения.

Автор Ольга Васильева
Ольга Васильева — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
