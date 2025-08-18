Стас Пьеха получил травму на концерте в Нижнем Новгороде — Пугачёва дала ему неожиданный совет

Выступление Стаса Пьехи на Дне города в Нижнем Новгороде стало для него не только триумфальным, но и физически затратным. 45-летний артист, стремясь подарить зрителям незабываемое шоу, отдал сцене все свои силы. В результате такого самоотверженного выступления певец получил травму копчика и повредил ногу.
После концерта переполненный эмоциями Стас поделился своими переживаниями в социальных сетях. Он рассказал о проблемах со сном, которые обострились из-за пережитого возбуждения.
"И прыгал, и орал, и визжал, и сорвал себе ногу, травмировал копчик. И куда мне теперь девать всё это эмоциональное возбуждение? Как мне изжить из себя эти фейерверки?" — задался вопрос Пьеха.
Поклонники и коллеги по цеху, включая Аллу Пугачёву, поспешили поддержать артиста.
"Ни о чем не думай", — лаконично посоветовала Стасу Примадонна.
Жители Нижнего Новгорода в свою очередь выразили благодарность исполнителю за яркое и запоминающееся выступление.
Стас Пье́ха (полное имя — Станислав Пятрасович Пье́ха, при рождении — Герулис; род. 13 августа 1980, Ленинград, СССР) — российский певец, поэт и телеведущий польского и литовского происхождения.
Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.
Астрономы изучили необычное космическое явление — мощный поток плазмы, исходящий от блазара PKS 1424 + 240, в центре которого находится сверхмассивная черная дыра.