Игорь Крутой раскрыл тайну отношений Тимати и Алексы: вот кого рэпер боялся как огня

1:06
Шоу-бизнес

После того как Тимати стал известен благодаря участию в "Фабрике звёзд", у него завязались отношения с другой участницей проекта — Алексой. Как вспоминает наставник шоу Игорь Крутой, молодой артист испытывал опасения по поводу реакции отца своей возлюбленной Александра Чвикова, который является бизнесменом.

Тимати
Фото: commons.wikimedia.org by Okras, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Тимати

По словам композитора, Тимати обратился к нему за советом, признавшись в сильных чувствах к Алексе, но и в страхе перед её отцом. Рэпер беспокоился о том, как может отреагировать родитель девушки, не зная, какие у него есть права и как себя вести в такой ситуации. Крутой поделился этими воспоминаниями в эфире YouTube-канала FAMETIME TV.

"Его интересовало, отобьёт ему башку её папа или не отобьёт. Он переживал, не зная, на что он имеет право, как и что", — рассказал Крутой.

Композитор также отметил, что Алекса попала на "Фабрику звёзд" на общих основаниях, пройдя кастинг, а не благодаря протекции своих влиятельных родителей.

Уточнения

Ти́мати (настоящее имя — Тиму́р Ильда́рович Юну́сов; тат. Тимур Илдар улы Юнысов; род. 15 августа 1983, Москва) — российский рэпер, певец, музыкальный продюсер, актёр и предприниматель.

Автор Ольга Васильева
Ольга Васильева — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
