SHAMAN покорил Северную Корею: вот что сделал Ким Чен Ын во время его выступления

80-летие освобождения Кореи: SHAMAN выступил перед Ким Чен Ыном

15 августа в столице КНДР Пхеньяне состоялись торжества, приуроченные к 80-летию освобождения Корейского полуострова. В рамках этих событий в Пхеньянском дворце спорта прошёл концерт с участием российских артистов.

Одним из хедлайнеров вечера стал популярный певец SHAMAN. Он исполнил свои наиболее узнаваемые композиции, такие как "Встанем" и "Моя Россия". Во время выступления 33-летний артист развернул российский флаг, а затем спустился в зал, где его встретили бурными овациями, как передаёт Центральное телеграфное агентство КНДР.

Среди почётных гостей на мероприятии присутствовал лидер Северной Кореи Ким Чен Ын. Отмечается, что во время исполнения песни "Встанем" он встал со своего места. Также в числе зрителей был замечен председатель Государственной Думы России Вячеслав Володин.

По завершении концерта все артисты, выступавшие на сцене в Пхеньяне, получили в подарок цветочные венки.

Уточнения

Shaman (рус. Шама́н; настоящее имя — Яросла́в Ю́рьевич Дро́нов; род. 22 ноября 1991, Новомосковск, Тульская область, РСФСР, СССР) — российский певец, композитор и автор песен.



