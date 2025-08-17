Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Пусть каждый крестьянин будет владельцем хотя бы одной облигации… — писала газета Полярная звезда 18 августа 1927 года
Юрист Каганюк: в России нет пожизненного лишения водительских прав
Минэкономразвития подготовит новые правила для маркетплейсов до конца 2025 года
Кинологи: оставлять собаку одну более чем на 4-6 часов опасно для ее здоровья
МВД уточнило требования к форме инспекторов ГИБДД
Домашние солёные помидоры без уксуса подходят для салатов и соусов
Форест-Сити в Малайзии остался почти пустым при бюджете $100 млрд
Гортензии в интерьере притягивают тоску и разлуку
Поликанова: сухой кашель после COVID требует лечения, чтобы избежать астмы

SHAMAN покорил Северную Корею: вот что сделал Ким Чен Ын во время его выступления

80-летие освобождения Кореи: SHAMAN выступил перед Ким Чен Ыном
1:08
Шоу-бизнес

15 августа в столице КНДР Пхеньяне состоялись торжества, приуроченные к 80-летию освобождения Корейского полуострова. В рамках этих событий в Пхеньянском дворце спорта прошёл концерт с участием российских артистов.

SHAMAN
Фото: spravedlivo.ru is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International
SHAMAN

Одним из хедлайнеров вечера стал популярный певец SHAMAN. Он исполнил свои наиболее узнаваемые композиции, такие как "Встанем" и "Моя Россия". Во время выступления 33-летний артист развернул российский флаг, а затем спустился в зал, где его встретили бурными овациями, как передаёт Центральное телеграфное агентство КНДР.

Среди почётных гостей на мероприятии присутствовал лидер Северной Кореи Ким Чен Ын. Отмечается, что во время исполнения песни "Встанем" он встал со своего места. Также в числе зрителей был замечен председатель Государственной Думы России Вячеслав Володин.

По завершении концерта все артисты, выступавшие на сцене в Пхеньяне, получили в подарок цветочные венки.

Уточнения

Shaman (рус. Шама́н; настоящее имя — Яросла́в Ю́рьевич Дро́нов; род. 22 ноября 1991, Новомосковск, Тульская область, РСФСР, СССР) — российский певец, композитор и автор песен.

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Ольга Васильева
Ольга Васильева — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Сейчас читают
В августе перец опрыскивают кальциевой селитрой для ускорения созревания
Садоводство, цветоводство
В августе перец опрыскивают кальциевой селитрой для ускорения созревания Аудио 
Кипяток в раковине разрушает трубы и приводит к засорам — предупреждают сантехники
Недвижимость
Кипяток в раковине разрушает трубы и приводит к засорам — предупреждают сантехники Аудио 
Кнопка Старт-стоп позволяет включить зажигание без запуска двигателя — автоэксперты
Авто
Кнопка Старт-стоп позволяет включить зажигание без запуска двигателя — автоэксперты Аудио 
Популярное
Космическая струя смерти: оно уже летит на Землю из глубин галактики

Астрономы изучили необычное космическое явление — мощный поток плазмы, исходящий от блазара PKS 1424 + 240, в центре которого находится сверхмассивная черная дыра.

Астрономы открыли космическую струю, угрожающую Земле
Кнопка Старт-стоп позволяет включить зажигание без запуска двигателя — автоэксперты
Обычная кнопка, а функций — как у швейцарского ножа: как работает Старт-стоп на самом деле
Представлен российский кроссовер Tenet T7: что скрывает новинка из Калуги
Нейтраль в автомате — не игрушка: если вы используете её не в этих 3 случаях, рискуете коробкой
Трамп посоветовал Зеленскому заключить сделку с Россией, назвав главную причину Любовь Степушова Первый советский автомобиль для инвалидов ГАЗ-18 был разработан в 50-х годах Сергей Милешкин ЕС готовит реформу Horizon Europe для финансирования исследований двойного назначения Игорь Буккер
Автомат видит трос — начинается стресс: как правильно буксировать автомобиль с АКПП
Кошка носится по стенам? Это не сумасшествие, а зашифрованное послание
Пусть свою воду возит из Москвы: Сергей Соседов не сдержал эмоций, комментируя поведение Бузовой
Пусть свою воду возит из Москвы: Сергей Соседов не сдержал эмоций, комментируя поведение Бузовой
Последние материалы
Минэкономразвития подготовит новые правила для маркетплейсов до конца 2025 года
Кинологи: оставлять собаку одну более чем на 4-6 часов опасно для ее здоровья
МВД уточнило требования к форме инспекторов ГИБДД
Домашние солёные помидоры без уксуса подходят для салатов и соусов
Форест-Сити в Малайзии остался почти пустым при бюджете $100 млрд
Гортензии в интерьере притягивают тоску и разлуку
Поликанова: сухой кашель после COVID требует лечения, чтобы избежать астмы
Тренер Зенита Семак: полузащитник Жерсон пока не достиг оптимальной физической формы
Кулинары опубликовали рецепт яичных кексов с беконом и двумя видами сыра
Настя Ивлеева потеряла всех друзей из Москвы после скандала с голой вечеринкой
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.