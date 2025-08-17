Григорий Лепс остался дома: Аврора Киба зажгла с молодым человеком на тусовке

Аврора Киба повеселилась на вечеринке с младшим братом

Аврора Киба провела вечер в компании своего младшего брата на яркой вечеринке, куда она отправилась без своего знаменитого избранника Григория Лепса. В своём личном блоге девушка поделилась забавными моментами с мероприятия, опубликовав несколько впечатляющих кадров.

На фотографиях Аврора выглядит эффектно в сверкающем топе и шортах, подчёркивающих её молодость и энергичность. На одном из снимков она весело танцует, сидя на шее своего 15-летнего брата, что добавляет атмосферы беззаботности и веселья.

"Первая моя тусовка с братом. Оставлю это тут. Потому что теперь я — тот самый трезвый водитель — старший товарищ. Нас, кстати, все снимали, мы были самыми весёлыми", — поделилась Аврора Киба.

