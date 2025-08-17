Заснула, но проснулась с инсайтом: что Ольга Бузова думает о встрече Путина и Трампа

Ольга Бузова положительно оценила итоги встречи Путина и Трампа

Ольга Бузова во время отдыха в Ницце поделилась своим мнением о прошедших на Аляске переговорах президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа. В своём Telegram-канале артистка лаконично оценила итоги саммита.

"Лёд тронулся", — написала Бузова.

Знаменитость призналась, что не смогла дождаться окончания переговоров, заснув раньше, однако, проснувшись утром, она сразу же начала изучать все доступные публикации и выдержки из новостей, чтобы быть в курсе событий.

Последние часы своего отдыха Ольга решила провести сполна и наполнить самыми яркими впечатлениями, поэтому посвятила их купанию.

