Заснула, но проснулась с инсайтом: что Ольга Бузова думает о встрече Путина и Трампа

Ольга Бузова положительно оценила итоги встречи Путина и Трампа
Шоу-бизнес

Ольга Бузова во время отдыха в Ницце поделилась своим мнением о прошедших на Аляске переговорах президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа. В своём Telegram-канале артистка лаконично оценила итоги саммита.

Ольга Бузова
Фото: commons.wikimedia.org by Okras, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Ольга Бузова

"Лёд тронулся", — написала Бузова.

Знаменитость призналась, что не смогла дождаться окончания переговоров, заснув раньше, однако, проснувшись утром, она сразу же начала изучать все доступные публикации и выдержки из новостей, чтобы быть в курсе событий.

Последние часы своего отдыха Ольга решила провести сполна и наполнить самыми яркими впечатлениями, поэтому посвятила их купанию.

Уточнения

О́льга И́горевна Бу́зова (в период брака Тара́сова; род. 20 января 1986, Ленинград, СССР) — российская певица, телеведущая, актриса театра и кино, дизайнер.

