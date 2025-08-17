Скандал с пуповиной: вот как на самом деле отнеслась невеста Тимати к поступку будущей свекрови

Невеста Тимати заступилась за будущую свекровь, разрезавшую ей пуповину

1:21 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

В начале августа музыкальная сцена России пополнилась радостной новостью: Тимати в третий раз стал отцом. У артиста родилась дочь.

Фото: Designed by Freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Младенец

Это событие не осталось незамеченным для матери музыканта Симоны Черноморской. Её присутствие на родах вызвало бурную реакцию в Сети. Симона поделилась в своём блоге моментом, когда она перерезала пуповину, что многие пользователи восприняли как излишнее вмешательство в личное пространство молодой матери.

Волна критики была настолько сильной, что за Симону вступилась возлюбленная Тимати Валентина Иванова. В своём личном блоге она прокомментировала ситуацию, выразив своё положительное отношение к действиям свекрови.

"А что в этом такого? Симона лучшая! Мне так повезло со свекровью. Вы даже представить себе не можете. Это самый добрый, чуткий и заботливый человек. То, как она любит свою семью, внуков и детей, не все способны на это. Я не знаю нормального человека, кто бы не нашёл с ней общий язык. Все, кто с ней ладит, могут рассчитывать на её поддержку и обратиться в трудный момент за советом. Она очень мудрая и умная женщина!" — высказалась возлюбленная рэпера.

Уточнения

Ти́мати (настоящее имя — Тиму́р Ильда́рович Юну́сов; тат. Тимур Илдар улы Юнысов; род. 15 августа 1983, Москва) — российский рэпер, певец, музыкальный продюсер, актёр и предприниматель.



Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.