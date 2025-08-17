Айза раскрыла главный секрет счастливой старости: вот с кем она хочет встретить закат жизни

Айза поделилась мыслями о том, как она видит своё будущее в преклонном возрасте. В своём Telegram-канале она рассказала о желании не быть бременем для своих детей в старости.

Фото: Designed by Freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Дома у дороги

40-летняя звезда уже сейчас размышляет о том, как проведёт свои золотые годы. Недавно она обратила внимание на историю о том, как одиннадцать женщин на пенсии решили жить вместе. Эта новость вдохновила Айзу на создание собственного плана.

Бывшая супруга Гуфа мечтает о том, чтобы её старость прошла в окружении самых близких людей, однако она имеет в виду не своих детей.

"Я давно такой план придумала на старость. Самые близкие в одном доме. Наймём персонал, который будет нам готовить, ухаживать за нами", — поделилась она.

Эта идея нашла живой отклик у её поклонников. Многие выразили свою поддержку и даже предложили себя в качестве будущих соседей по такому дому.

"Я с вами. Где оставить заявку?", "Можно меня тоже взять с собой?", "Я готова забронировать место в этом доме", — комментируют подписчики.

Уточнения

Айза-Лилуна Хамзатовна Ай (при рождении Айза Хамзатовна Вагапова, впоследствии Долматова и Анохина; род. 10 декабря 1984, Грозный) — российская телеведущая, рэп-исполнительница, предпринимательница, бывшая жена рэпера Гуфа.



