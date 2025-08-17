Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Водителям разъяснили, когда использование габаритных огней днём является нарушением
Эксперты: российские горнолыжные курорты могут увеличить прибыль на 80%
Соль и деменция: 5 грамм — ваш лимит в день для защиты мозга от старения
Садоводы назвали признаки недостатка калия и кальция в листьях и плодах помидоров
Режим собственности влияет на то, кто получит собаку после развода
Европейская комиссия по туризму: интерес к поездкам в Европе снизился на 3%
Для хрустящей корочки повара рекомендуют замачивать картофель в воде на 20 минут
Ученые бьют тревогу из-за угрозы, которая нависла над океаном
Эффективные способы удаления хвоща полевого с участка

Айза раскрыла главный секрет счастливой старости: вот с кем она хочет встретить закат жизни

Айза заявила, что в старости не хочет быть обузой для своих детей
1:11
Шоу-бизнес

Айза поделилась мыслями о том, как она видит своё будущее в преклонном возрасте. В своём Telegram-канале она рассказала о желании не быть бременем для своих детей в старости.

Дома у дороги
Фото: Designed by Freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Дома у дороги

40-летняя звезда уже сейчас размышляет о том, как проведёт свои золотые годы. Недавно она обратила внимание на историю о том, как одиннадцать женщин на пенсии решили жить вместе. Эта новость вдохновила Айзу на создание собственного плана.

Бывшая супруга Гуфа мечтает о том, чтобы её старость прошла в окружении самых близких людей, однако она имеет в виду не своих детей.

"Я давно такой план придумала на старость. Самые близкие в одном доме. Наймём персонал, который будет нам готовить, ухаживать за нами", — поделилась она.

Эта идея нашла живой отклик у её поклонников. Многие выразили свою поддержку и даже предложили себя в качестве будущих соседей по такому дому.

"Я с вами. Где оставить заявку?", "Можно меня тоже взять с собой?", "Я готова забронировать место в этом доме", — комментируют подписчики.

Уточнения

Айза-Лилуна Хамзатовна Ай (при рождении Айза Хамзатовна Вагапова, впоследствии Долматова и Анохина; род. 10 декабря 1984, Грозный) — российская телеведущая, рэп-исполнительница, предпринимательница, бывшая жена рэпера Гуфа.

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Ольга Васильева
Ольга Васильева — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Сейчас читают
Тренеры: время под напряжением (TUT) усиливает рост мышц за счёт активации синтеза белка
Новости спорта
Тренеры: время под напряжением (TUT) усиливает рост мышц за счёт активации синтеза белка Аудио 
Китайский рейтинг качества авто: Chery и Haval в конце списка, Voyah — первый
Авто
Китайский рейтинг качества авто: Chery и Haval в конце списка, Voyah — первый
Учёные из Китая выяснили источник энергии для микробов в глубинах Земли
Наука и техника
Учёные из Китая выяснили источник энергии для микробов в глубинах Земли Аудио 
Популярное
Август — лучшее время спасти пион: приём, который возвращает цветение

Если пион перестал цвести, болеет или даёт мелкие бутоны, в конце августа его нужно пересадить и омолодить. Это вернёт здоровье и обильное цветение.

Корневище пиона делят на части с 2–3 почками для омоложения куста
Новый объект в Солнечной системе, движущийся с Нептуном, обнаружен учеными
Солнечная система скрывает тайну: объект, движущийся синхронно с Нептуном, может изменить всё
Японский взгляд на мотоцикл Honda — меньше заводского, больше души
Мир глазами кошки: они видят то, что надёжно скрыто от человека
Трамп посоветовал Зеленскому заключить сделку с Россией, назвав главную причину Любовь Степушова Первый советский автомобиль для инвалидов ГАЗ-18 был разработан в 50-х годах Сергей Милешкин ЕС готовит реформу Horizon Europe для финансирования исследований двойного назначения Игорь Буккер
Работает в любом интерьере: как подобрать шторы к светлым обоям и не промахнуться
Кит с акульей улыбкой: в Австралии нашли древнего охотника с глазами-наводчиками
Марина Зудина ошеломила своим видом на 90-летии Табакова: поклонники не узнали актрису
Марина Зудина ошеломила своим видом на 90-летии Табакова: поклонники не узнали актрису
Последние материалы
Для хрустящей корочки повара рекомендуют замачивать картофель в воде на 20 минут
Ученые бьют тревогу из-за угрозы, которая нависла над океаном
Эффективные способы удаления хвоща полевого с участка
ЛОР раскрыл секрет: как избежать отита после купания — сразу удалите воду из уха
Депутат Нилов напомнил, что о будущей пенсии необходимо думать уже в молодости
Ваня Дмитриенко рассказал, что отношения с Анной Пересильд дарят ему вдохновение
Названы условия, при которых водитель может продолжить движение при нахождении пешехода на переходе
Кулинары поделились рецептом пышных оладий на кефире
Уксус и лимон против накипи: эффективные методы удаления в домашних условиях
Веккьято: экстремальные нагрузки повышают риск сердечной смерти у бодибилдеров
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.