Сердце поёт: как отношения с Анной Пересильд помогли Ване Дмитриенко стать звездой

Ваня Дмитриенко рассказал, что отношения с Анной Пересильд дарят ему вдохновение

1:08 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Известный российский исполнитель Ваня Дмитриенко раскрыл секрет своего стремительного взлёта на музыкальном Олимпе. В интервью для подкаста "Страхи" с Елизаветой-Варварой Арановой артист признался, что именно новые романтические отношения с Анной Пересильд стали катализатором его творческого прорыва.

Фото: commons.wikimedia.org by Okras, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Ваня Дмитриенко

По словам Вани, благодаря любви он смог переосмыслить свой музыкальный стиль и создать композиции, которые покорили сердца слушателей и стали главными хитами года. Среди них такие полюбившиеся треки, как "Цветаева", "Настоящая" и "Шёлк".

Ваня поделился, что в период творческого затишья его преследовали страх стать "артистом одного хита" и опасения по поводу возможного угасания карьеры, однако появление новой влюблённости принесло ему долгожданное вдохновение.

"Со сменой имиджа и отношение поменялось. Люди стали серьёзнее относиться из-за музыки, из-за стихов, которые они слышат в ней. Большое счастье — то, что сейчас происходит", — признаётся Дмитриенко.

Уточнения

Ива́н Ви́кторович (Ва́ня) Дмитрие́нко (род. 25 октября 2005, Красноярск, Россия) — российский певец, актёр кино, получивший раннюю популярность после выхода трека «Венера-Юпитер».



Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.