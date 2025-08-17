Двойки с минусом: Юлия Высоцкая честно призналась о трудностях в браке с Андреем Кончаловским

Юлия Высоцкая поделилась трогательными подробностями своей семейной жизни с Андреем Кончаловским, несмотря на значительную разницу в возрасте. В рамках программы "ALEKÓ IN MY BAG" на VK Видео актриса назвала мужа своим главным ценителем и раскрыла, в чём, по её мнению, кроется залог долгого и счастливого брака.

Спустя 27 лет совместной жизни режиссёр по-прежнему восхищается своей женой, о чём свидетельствуют его постоянные знаки внимания. Юлия рассказала, что Андрей Сергеевич регулярно дарит ей цветы и пишет нежные записки.

Говоря о секрете гармоничных отношений, 52-летняя артистка подчеркнула важность взаимных усилий обоих партнёров. Она призналась, что и сама не всегда была идеальной в браке с 87-летним супругом.

"Я считаю, что человек должен стараться. На работе стараться, с родителями стараться, с партнёром своим стараться, с детьми стараться. Не всегда получается. Очень много двоек с минусом за старание у меня лично в жизни…" — заявила телеведущая.

