Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Соль и деменция: 5 грамм — ваш лимит в день для защиты мозга от старения
Садоводы назвали признаки недостатка калия и кальция в листьях и плодах помидоров
Айза заявила, что в старости не хочет быть обузой для своих детей
Режим собственности влияет на то, кто получит собаку после развода
Европейская комиссия по туризму: интерес к поездкам в Европе снизился на 3%
Для хрустящей корочки повара рекомендуют замачивать картофель в воде на 20 минут
Ученые бьют тревогу из-за угрозы, которая нависла над океаном
Эффективные способы удаления хвоща полевого с участка
ЛОР раскрыл секрет: как избежать отита после купания — сразу удалите воду из уха

Двойки с минусом: Юлия Высоцкая честно призналась о трудностях в браке с Андреем Кончаловским

Юлия Высоцкая призналась, что совершала ошибки в браке с Андреем Кончаловским
1:12
Шоу-бизнес

Юлия Высоцкая поделилась трогательными подробностями своей семейной жизни с Андреем Кончаловским, несмотря на значительную разницу в возрасте. В рамках программы "ALEKÓ IN MY BAG" на VK Видео актриса назвала мужа своим главным ценителем и раскрыла, в чём, по её мнению, кроется залог долгого и счастливого брака.

Юлия Высоцкая
Фото: commons.wikimedia.org by YogaChoice, https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/
Юлия Высоцкая

Спустя 27 лет совместной жизни режиссёр по-прежнему восхищается своей женой, о чём свидетельствуют его постоянные знаки внимания. Юлия рассказала, что Андрей Сергеевич регулярно дарит ей цветы и пишет нежные записки.

Говоря о секрете гармоничных отношений, 52-летняя артистка подчеркнула важность взаимных усилий обоих партнёров. Она призналась, что и сама не всегда была идеальной в браке с 87-летним супругом.

"Я считаю, что человек должен стараться. На работе стараться, с родителями стараться, с партнёром своим стараться, с детьми стараться. Не всегда получается. Очень много двоек с минусом за старание у меня лично в жизни…" — заявила телеведущая.

Уточнения

Ю́лия Алекса́ндровна Высо́цкая (род. 16 августа 1973, Новочеркасск, Ростовская область, СССР) — российская и белорусская актриса театра и кино, писательница, телеведущая и ресторатор.

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Ольга Васильева
Ольга Васильева — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Сейчас читают
Кнопка Старт-стоп позволяет включить зажигание без запуска двигателя — автоэксперты
Авто
Кнопка Старт-стоп позволяет включить зажигание без запуска двигателя — автоэксперты Аудио 
Эксперты: свеклу для борща нужно варить отдельно для сохранения цвета
Еда и рецепты
Эксперты: свеклу для борща нужно варить отдельно для сохранения цвета Аудио 
Первый советский автомобиль для инвалидов ГАЗ-18 был разработан в 50-х годах
Авто
Первый советский автомобиль для инвалидов ГАЗ-18 был разработан в 50-х годах Аудио 
Популярное
Август — лучшее время спасти пион: приём, который возвращает цветение

Если пион перестал цвести, болеет или даёт мелкие бутоны, в конце августа его нужно пересадить и омолодить. Это вернёт здоровье и обильное цветение.

Корневище пиона делят на части с 2–3 почками для омоложения куста
Новый объект в Солнечной системе, движущийся с Нептуном, обнаружен учеными
Солнечная система скрывает тайну: объект, движущийся синхронно с Нептуном, может изменить всё
Японский взгляд на мотоцикл Honda — меньше заводского, больше души
Мир глазами кошки: они видят то, что надёжно скрыто от человека
Трамп посоветовал Зеленскому заключить сделку с Россией, назвав главную причину Любовь Степушова Первый советский автомобиль для инвалидов ГАЗ-18 был разработан в 50-х годах Сергей Милешкин ЕС готовит реформу Horizon Europe для финансирования исследований двойного назначения Игорь Буккер
Работает в любом интерьере: как подобрать шторы к светлым обоям и не промахнуться
Кит с акульей улыбкой: в Австралии нашли древнего охотника с глазами-наводчиками
Марина Зудина ошеломила своим видом на 90-летии Табакова: поклонники не узнали актрису
Марина Зудина ошеломила своим видом на 90-летии Табакова: поклонники не узнали актрису
Последние материалы
Для хрустящей корочки повара рекомендуют замачивать картофель в воде на 20 минут
Ученые бьют тревогу из-за угрозы, которая нависла над океаном
Эффективные способы удаления хвоща полевого с участка
ЛОР раскрыл секрет: как избежать отита после купания — сразу удалите воду из уха
Депутат Нилов напомнил, что о будущей пенсии необходимо думать уже в молодости
Ваня Дмитриенко рассказал, что отношения с Анной Пересильд дарят ему вдохновение
Названы условия, при которых водитель может продолжить движение при нахождении пешехода на переходе
Кулинары поделились рецептом пышных оладий на кефире
Уксус и лимон против накипи: эффективные методы удаления в домашних условиях
Веккьято: экстремальные нагрузки повышают риск сердечной смерти у бодибилдеров
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.