Чудовищная история: как строгий взгляд родителей чуть не сломал карьеру Юлии Меньшовой

Юлия Меньшова поделилась в эфире шоу Павла Воли воспоминаниями о непростом периоде своей юности, когда она столкнулась с жёсткой критикой со стороны своих знаменитых родителей Владимира Меньшова и Веры Алентовой.

Телеведущая призналась, что быть дочерью таких известных людей было непросто. В студенческие годы ей приходилось переживать немало неприятных моментов. По словам Юлии, родители были её самыми строгими критиками.

"Когда я училась в институте, была прямо трагическая история у нас с ними, чудовищная. Они вели себя как последние дураки", — негодует Юлия.

Она рассказала, как родители приходили на её экзамены и наблюдали за ней, что сама Юлия называет настоящей пыткой. Каждый выход из аудитории в их присутствии вызывал у неё сильный страх.

"Подъезжая к дому, я собиралась в кулачок и думала, надо как-то "проткнуть этот шарик". И говорила: "Ну как вам?" А дальше меня сравнивали с землёй", — делится телеведущая.

При этом Юлия отметила, что преподаватели актёрского факультета Школы-студии МХАТ, включая мастера курса Александра Калягина, относились к ней с большим восхищением, но даже это не помогало расположить к себе родителей. Меньшов был уверен, что его дочь хвалят только лишь из жалости к ней или из уважения к его имени.

Ю́лия Влади́мировна Меньшо́ва (род. 28 июля 1969, Москва, РСФСР, СССР) — советская и российская актриса театра и кино, журналистка, телеведущая, телепродюсер и театральный режиссёр.

Автор Ольга Васильева
Ольга Васильева — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
