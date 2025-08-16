600 квадратных метров в огне: пожар возле дома Филиппа Киркорова закончился трагедией

В элитном поселке "Береста" в Красногорске произошёл крупный пожар. Загорелся один из особняков, площадь возгорания достигла 600 квадратных метров.
По соседству расположен дом народного артиста РФ Филиппа Киркорова. Представительница певца Екатерина Успенская заверила, что жилище артиста не пострадало.
По её словам, рисков распространения огня на участок Киркорова не было — ситуация находилась под контролем, а соседи даже помогали в тушении.
Сам артист в момент происшествия находился вне дома, но был оперативно проинформирован о случившемся. С ним всё в порядке.
Фили́пп Бедро́сович Кирко́ров — советский и российский эстрадный певец, актёр театра, кино, телевидения, мюзиклов, озвучивания и дубляжа, композитор, музыкальный продюсер и телеведущий; народный артист Российской Федерации (2008).
