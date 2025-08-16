600 квадратных метров в огне: пожар возле дома Филиппа Киркорова закончился трагедией

Дом Киркорова оказался рядом с эпицентром крупного пожара в Подмосковье

В элитном поселке "Береста" в Красногорске произошёл крупный пожар. Загорелся один из особняков, площадь возгорания достигла 600 квадратных метров.

Фото: commons.wikimedia.org by Okras, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Филипп Киркоров (2) на Детской Новой волне 2015

По соседству расположен дом народного артиста РФ Филиппа Киркорова. Представительница певца Екатерина Успенская заверила, что жилище артиста не пострадало.

По её словам, рисков распространения огня на участок Киркорова не было — ситуация находилась под контролем, а соседи даже помогали в тушении.

Сам артист в момент происшествия находился вне дома, но был оперативно проинформирован о случившемся. С ним всё в порядке.

