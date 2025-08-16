Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Учёные из Китая выяснили источник энергии для микробов в глубинах Земли
Ходьба под наклоном признана эффективной для похудения — совет фитнес-тренера Брэндон Палмер
По данным туристических гидов, Бурдж-Халифа в Дубае перерабатывает 15 млн литров воды в год
Тренеры: в тренажёрном зале важно начинать с разминки и соблюдать правила безопасности
Собаки следуют за хозяином из-за инстинкта стайности и тревоги разлуки
Что такое JDM: отличия японских авто для внутреннего рынка от экспортных
Для приготовления вафель из кабачков, лука и чеснока используют духовку или вафельницу
Сухие перья лука допустимо компостировать при глубоком закапывании
Тесты 2025 года показали различия между порошковыми и жидкими моющими средствами

600 квадратных метров в огне: пожар возле дома Филиппа Киркорова закончился трагедией

Дом Киркорова оказался рядом с эпицентром крупного пожара в Подмосковье
0:41
Шоу-бизнес

В элитном поселке "Береста" в Красногорске произошёл крупный пожар. Загорелся один из особняков, площадь возгорания достигла 600 квадратных метров.

Филипп Киркоров (2) на Детской Новой волне 2015
Фото: commons.wikimedia.org by Okras, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Филипп Киркоров (2) на Детской Новой волне 2015

По соседству расположен дом народного артиста РФ Филиппа Киркорова. Представительница певца Екатерина Успенская заверила, что жилище артиста не пострадало.

По её словам, рисков распространения огня на участок Киркорова не было — ситуация находилась под контролем, а соседи даже помогали в тушении.

Сам артист в момент происшествия находился вне дома, но был оперативно проинформирован о случившемся. С ним всё в порядке.

Уточнения

Фили́пп Бедро́сович Кирко́ров — советский и российский эстрадный певец, актёр театра, кино, телевидения, мюзиклов, озвучивания и дубляжа, композитор, музыкальный продюсер и телеведущий; народный артист Российской Федерации (2008).

Автор Артём Гапоненко
Артём Гапоненко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
