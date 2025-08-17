Филипп Киркоров беззаботно проводит лето на Крите — поклонники в недоумении от одной детали

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Филипп Киркоров решил сделать паузу в работе и посвятить время своей семье. Певец выбрал для отдыха солнечную Грецию, а именно остров Крит. Там он наслаждается живописными пейзажами и неспешными обедами в местных кафе.

Несколько дней назад артист уже делился с поклонниками фотографиями с дочерью Аллой-Викторией, которой исполнилось 13 лет. Фанаты отметили, как сильно повзрослела девочка. Позже Киркоров опубликовал новые снимки, на которых он вместе с дочерью посетил парк с лемурами.

На фото певец, одетый в яркий костюм, держит на руках забавного зверька. Рядом стоит Алла-Виктория с телефоном и напитком в руках.

"Посмотри, какое лето…" — подписал снимок Киркоров, процитировав собственную песню.

Однако внимательные подписчики заметили отсутствие на снимках 12-летнего сына певца Мартина. В комментариях посыпались вопросы о том, где находится мальчик и почему на отдыхе присутствует только дочь. Некоторые даже выразили обеспокоенность, предположив, что отец уделяет больше внимания Алле-Виктории. Сам Филипп Бедросович пока никак не отреагировал на эти вопросы.

Фили́пп Бедро́сович Кирко́ров (болг. Филип Бедросов Киркоров; по российскому паспорту — Фили́пп Бедро́с Кирко́ров; род. 30 апреля 1967, Варна, Варненская область, Народная Республика Болгария) — советский и российский эстрадный певец, актёр театра, кино, телевидения, мюзиклов, озвучивания и дубляжа, композитор, музыкальный продюсер и телеведущий; народный артист Российской Федерации (2008).

