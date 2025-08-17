Нежность зашкаливает: муж Ани Лорак рассказал о чувствах, которые не передать словами

Исаак Виджраку назвал радостью жизни свой брак с Ани Лорак

Исаак Виджраку, супруг известной певицы Ани Лорак, поделился трогательными размышлениями о своих чувствах к ней в одном из постов в соцсетях. Инструктор по йоге выразил глубокую привязанность к артистке, отметив, что настоящая любовь — это не только физическая близость, но и умение ценить каждый момент, проведённый вместе.

Фото: flickr.com by Daniel Kruczynski, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ Ани Лорак

Исаак подчеркнул, что для него любовь — это праздник совместной жизни. Он наслаждается каждым днём, проведенным с Ани, как если бы это было в последний раз.

"Бывают моменты, когда жизнь просто останавливается, и всё, что существует, — это общий смех, понимающий взгляд и два сердца, бьющиеся в унисон. Истинное богатство заключается в следующем: смеяться до слёз, танцевать так, словно никто не видит, и чувствовать, что всё происходит здесь и сейчас и ты ничего не упускаешь. Вот что я называю радостью жизни", — написал Исаак под романтичным фото с супругой.

