Нежность зашкаливает: муж Ани Лорак рассказал о чувствах, которые не передать словами

1:03
Шоу-бизнес

Исаак Виджраку, супруг известной певицы Ани Лорак, поделился трогательными размышлениями о своих чувствах к ней в одном из постов в соцсетях. Инструктор по йоге выразил глубокую привязанность к артистке, отметив, что настоящая любовь — это не только физическая близость, но и умение ценить каждый момент, проведённый вместе.

Ани Лорак
Фото: flickr.com by Daniel Kruczynski, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Ани Лорак

Исаак подчеркнул, что для него любовь — это праздник совместной жизни. Он наслаждается каждым днём, проведенным с Ани, как если бы это было в последний раз.

"Бывают моменты, когда жизнь просто останавливается, и всё, что существует, — это общий смех, понимающий взгляд и два сердца, бьющиеся в унисон. Истинное богатство заключается в следующем: смеяться до слёз, танцевать так, словно никто не видит, и чувствовать, что всё происходит здесь и сейчас и ты ничего не упускаешь. Вот что я называю радостью жизни", — написал Исаак под романтичным фото с супругой.

Уточнения

А́ни Ло́рак (укр. Ані Лорак; настоящее имя — Кароли́на Миросла́вовна Куе́к (укр. Кароліна Мирославівна Куєк); род. 27 сентября 1978, Кицмань, Черновицкая область) — украинская эстрадная певица, композитор, поэтесса, телеведущая.

Автор Ольга Васильева
Ольга Васильева — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
