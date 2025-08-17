Крутой перекрывает кислород: раскрыта тёмная сторона знаменитого композитора

Продюсер Дворцов: Игорь Крутой может перекрыть кислород артистам

Недавнее интервью композитора Игоря Крутого вызвало бурное обсуждение в интернете. В беседе с журналистами он нелестно отозвался о певице Ирине Дубцовой, назвав её неблагодарной, а также вспомнил о давнем противостоянии с Максимом Фадеевым и поделился своим мнением об Андрее Губине. После этого в Сети заговорили о том, что за годы карьеры Игорь Яковлевич приобрёл репутацию скандалиста.

Фото: commons.wikimedia.org by Okras, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Игорь Крутой

Продюсер Сергей Дворцов в интервью порталу "Страсти" прокомментировал эти заявления, рассказав, как на самом деле относятся к Крутому в мире шоу-бизнеса.

По словам Дворцова, несмотря на резкие высказывания в адрес коллег по цеху, к Игорю Крутому относятся с большим уважением. Многие артисты даже не осмеливаются ему перечить. Продюсер отметил, что скандалы часто сопровождают людей, обладающих властью и влиянием, а Крутой, безусловно, является одной из таких фигур.

Дворцов также добавил, что за годы работы с Крутым сотрудничали многие звёзды. Некоторые из них были довольны сотрудничеством, другие же предпочитали прекращать отношения с композитором. В таких случаях, по словам продюсера, Крутой мог проявлять жёсткость.

"Как и любой человек со статусом, властью в шоу-бизнесе, Игорь Крутой может перекрыть кислород артистам, если они ему неугодны или перешли дорогу", — заявил продюсер.

Что касается давнего конфликта с Максимом Фадеевым, то, по мнению Дворцова, он до сих пор остаётся неразрешенным. Оба композитора стараются избегать встреч, но открытой конфронтации между ними ожидать не стоит. Продюсер считает, что если два таких влиятельных деятеля начнут борьбу за влияние в шоу-бизнесе, то победителя не будет.

И́горь Я́ковлевич Круто́й (укр. Ігор Якович Крутий; род. 29 июля 1954, Гайворон, Кировоградская область) — советский, украинский и российский эстрадный композитор, продюсер, пианист, певец.



