Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Исаак Виджраку назвал радостью жизни свой брак с Ани Лорак
ПДД: приставы могут арестовать авто после судебного разрешения
Дизайнеры назвали сочетания штор с обоями для спальни и гостиной
Высокие каблуки могут вызвать деформацию стопы и боли в суставах, говорят эксперты
Ранние инъекции красоты могут привести к скованной мимике и утрате естественности
Минздрав перечислил опасные ошибки при сборе и варке грибов
После лука агрономы рекомендуют сажать бобовые и корнеплоды
Юристы напомнили, что указание инспектора ДПС нужно выполнять всегда
Постукивание ногой и заложенные уши — ранние признаки агрессии у лошади

Крутой перекрывает кислород: раскрыта тёмная сторона знаменитого композитора

Продюсер Дворцов: Игорь Крутой может перекрыть кислород артистам
1:53
Шоу-бизнес

Недавнее интервью композитора Игоря Крутого вызвало бурное обсуждение в интернете. В беседе с журналистами он нелестно отозвался о певице Ирине Дубцовой, назвав её неблагодарной, а также вспомнил о давнем противостоянии с Максимом Фадеевым и поделился своим мнением об Андрее Губине. После этого в Сети заговорили о том, что за годы карьеры Игорь Яковлевич приобрёл репутацию скандалиста.

Игорь Крутой
Фото: commons.wikimedia.org by Okras, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Игорь Крутой

Продюсер Сергей Дворцов в интервью порталу "Страсти" прокомментировал эти заявления, рассказав, как на самом деле относятся к Крутому в мире шоу-бизнеса.

По словам Дворцова, несмотря на резкие высказывания в адрес коллег по цеху, к Игорю Крутому относятся с большим уважением. Многие артисты даже не осмеливаются ему перечить. Продюсер отметил, что скандалы часто сопровождают людей, обладающих властью и влиянием, а Крутой, безусловно, является одной из таких фигур.

Дворцов также добавил, что за годы работы с Крутым сотрудничали многие звёзды. Некоторые из них были довольны сотрудничеством, другие же предпочитали прекращать отношения с композитором. В таких случаях, по словам продюсера, Крутой мог проявлять жёсткость.

"Как и любой человек со статусом, властью в шоу-бизнесе, Игорь Крутой может перекрыть кислород артистам, если они ему неугодны или перешли дорогу", — заявил продюсер.

Что касается давнего конфликта с Максимом Фадеевым, то, по мнению Дворцова, он до сих пор остаётся неразрешенным. Оба композитора стараются избегать встреч, но открытой конфронтации между ними ожидать не стоит. Продюсер считает, что если два таких влиятельных деятеля начнут борьбу за влияние в шоу-бизнесе, то победителя не будет.

Уточнения

И́горь Я́ковлевич Круто́й (укр. Ігор Якович Крутий; род. 29 июля 1954, Гайворон, Кировоградская область) — советский, украинский и российский эстрадный композитор, продюсер, пианист, певец.

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Ольга Васильева
Ольга Васильева — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Сейчас читают
Первый советский автомобиль для инвалидов ГАЗ-18 был разработан в 50-х годах
Авто
Первый советский автомобиль для инвалидов ГАЗ-18 был разработан в 50-х годах Аудио 
В Австралии обнаружен редкий череп древнего кита-хищника Janjucetus dullardi
Домашние животные
В Австралии обнаружен редкий череп древнего кита-хищника Janjucetus dullardi Аудио 
Популярное
Август — лучшее время спасти пион: приём, который возвращает цветение

Если пион перестал цвести, болеет или даёт мелкие бутоны, в конце августа его нужно пересадить и омолодить. Это вернёт здоровье и обильное цветение.

Корневище пиона делят на части с 2–3 почками для омоложения куста
Кастом Honda CB1100EX от Wedge Motorcycle: новый взгляд на классику
Японский взгляд на мотоцикл Honda — меньше заводского, больше души
Мир глазами кошки: они видят то, что надёжно скрыто от человека
Работает в любом интерьере: как подобрать шторы к светлым обоям и не промахнуться
Трамп посоветовал Зеленскому заключить сделку с Россией, назвав главную причину Любовь Степушова Первый советский автомобиль для инвалидов ГАЗ-18 был разработан в 50-х годах Сергей Милешкин ЕС готовит реформу Horizon Europe для финансирования исследований двойного назначения Игорь Буккер
Марина Зудина ошеломила своим видом на 90-летии Табакова: поклонники не узнали актрису
Кит с акульей улыбкой: в Австралии нашли древнего охотника с глазами-наводчиками
Хотите спокойного друга? Эти кошки созданы для объятий, а не для бега
Хотите спокойного друга? Эти кошки созданы для объятий, а не для бега
Последние материалы
Высокие каблуки могут вызвать деформацию стопы и боли в суставах, говорят эксперты
Ранние инъекции красоты могут привести к скованной мимике и утрате естественности
Минздрав перечислил опасные ошибки при сборе и варке грибов
После лука агрономы рекомендуют сажать бобовые и корнеплоды
Юристы напомнили, что указание инспектора ДПС нужно выполнять всегда
Постукивание ногой и заложенные уши — ранние признаки агрессии у лошади
Продюсер Дворцов: Игорь Крутой может перекрыть кислород артистам
Гостеприимство по-шотландски: Шотландия обошла Италию и Тайвань в мировом рейтинге гостеприимства
Отсутствие паузы перед выпечкой снижает пористость и ухудшает текстуру изделия
Квантовая физика шокирует: атомы меняют правила игры
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.