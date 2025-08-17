Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Пусть свою воду возит из Москвы: Сергей Соседов не сдержал эмоций, комментируя поведение Бузовой

Шоу-бизнес

Сергей Соседов, известный своей прямотой в оценках, не оставил без внимания недавний инцидент с Ольгой Бузовой. Критик выразил своё недовольство поведением знаменитости, которая, по его словам, проявила излишнюю требовательность и не соблюла собственные договорённости.

Сергей Соседов
Фото: flickr.com by Alexander Plushev, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Сергей Соседов

Основной претензией Соседова стало то, что Бузова стала требовать у организаторов воду определённой марки, хотя изначально указывала в райдере другую.

"Жалуются люди, что в райдере у неё было одно, потом она требует другое… Вода ей там не та минеральная, нужна какой-то определённой марки. А вы бы не послали её далеко и надолго, чтобы она свою воду возила из Москвы? Это что вообще за отношение, что за поведение", — эмоционально заявил Сергей в беседе с mk.ru.

По мнению критика, подобное поведение является неприемлемым. Кроме того, Соседова задело то, что Ольгу называют ведущей.

Уточнения

Серге́й Васи́льевич Сосе́дов (23 мая 1968, Москва, РСФСР, СССР) — российский журналист, музыкальный критик, историк музыки, редактор, телеведущий, сценарист.

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Ольга Васильева
Ольга Васильева — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
