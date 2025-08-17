Сын Децла раскрыл правду: вот на какие деньги он живёт после смерти отца — будете удивлены

Сын Децла живёт на 60 тысяч рублей в месяц и ездит на метро и автобусах

Антоний Толмацкий, 20-летний сын покойного рэпера Децла, поделился подробностями своей жизни после ухода отца. Вопреки распространённому мнению о роскошной жизни наследника, Антоний рассказал о весьма скромном существовании, которое обеспечивается отчислениями с музыки его отца.

Фото: Designed by Freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Автобус

"Живу на отчисления с папиной музыки. Я получаю только 33 процента. Это приблизительно 60 тысяч в месяц. Езжу на метро, на автобусах", — приводит слова Антония "СтарХит".

Толмацкий-младший также отметил, что даже при жизни отца семья не могла похвастаться большим достатком, полагаясь в основном на доходы от музыкальной деятельности. Недавно молодой человек получил штраф за безбилетный проезд, что ещё раз подчёркивает его непростое финансовое положение.

Уточнения

Кири́лл Алекса́ндрович Толма́цкий (22 июля 1983, Москва — 3 февраля 2019, Ижевск), более известный под псевдонимами Децл, Le Truk и Джузеппе Жёстко — российский рэп-исполнитель, автор песен, композитор, актёр и поэт.



