Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Почему россияне несут деньги в банки, а не на рынок недвижимости — эксперты объяснили
Лоукостер Transavia займёт слоты Air France в аэропорту Орли
Как приготовить идеальный сладкий томатный соус дома — простой рецепт
Неправильное давление в шинах увеличивает расход топлива и риск аварий
Ресурсный центр климата: южные курорты Европы теряют привлекательность
Плазмотерапия для волос: инновационный метод лечения и укрепления без химии
Хлорофилл из овощей стимулирует выработку коллагена — специалисты
Признаки надёжной строительной бригады при ремонте квартиры назвали прорабы
Пробежки кошки по квартире: ветеринар назвал причинами энергию, голод и гормоны

Их ждали, но они не пришли: Пригожин и Валерия стали жертвами дерзкой манипуляции на вечеринке

Имена Пригожина и Валерии использовали без спроса на светском мероприятии
1:32
Шоу-бизнес

На одном из недавних светских мероприятий в Москве, куда были приглашены звёзды шоу-бизнеса, организаторы использовали имена известного продюсера Иосифа Пригожина и певицы Валерии для привлечения гостей. Среди присутствующих были замечены такие артисты, как Катя Лель и Акула, которые, как сообщается, готовились к встрече со звёздной парой, однако ни Валерия, ни Иосиф Пригожин на мероприятии так и не появились.

Валерия и Иосиф Пригожин
Фото: commons.wikimedia.org by Okras, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
Валерия и Иосиф Пригожин

Как пояснил сам Иосиф Пригожин, он и его супруга не имели никакого отношения к организации этой презентации и даже не были осведомлены о её проведении.

"Мы ничего не знали. Мы были бы не против, если бы с нами хотя бы как минимум согласовали и поставили бы нас в известность… Люди, наплевав на договорённости, мои добрые намерения, взяли и организовали презентацию, даже пригласили артистов, используя наши имена, не поставив нас в известность. Конечно, делать подобные вещи недопустимо. Это просто фу история! Я категорический противник обманов каких-либо", — приводит слова Пригожина "СтарХит".

Причиной сложившейся ситуации, по всей видимости, стал кавер на популярную песню Валерии "Часики". Иосиф Пригожин подтвердил, что получал запросы на использование композиции, однако решение о предоставлении прав на кавер принимается "Первым музыкальным издательством", где работает Виктор Дробыш.

Уточнения

Ио́сиф И́горевич Приго́жин (род. 2 апреля 1969, Махачкала) — российский музыкальный продюсер, бизнесмен.

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Ольга Васильева
Ольга Васильева — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Сейчас читают
Китайский рейтинг качества авто: Chery и Haval в конце списка, Voyah — первый
Авто
Китайский рейтинг качества авто: Chery и Haval в конце списка, Voyah — первый
Кастом Honda CB1100EX от Wedge Motorcycle: новый взгляд на классику
Авто
Кастом Honda CB1100EX от Wedge Motorcycle: новый взгляд на классику Аудио 
Популярное
Японский взгляд на мотоцикл Honda — меньше заводского, больше души

Такаши Нихира превратил Honda CB1100EX в уникальный кастом в стиле Brat, оставив от оригинала лишь бак и создав всё остальное вручную.

Кастом Honda CB1100EX от Wedge Motorcycle: новый взгляд на классику
Зоологи: кошки видят в темноте в 6 раз лучше людей благодаря слою клеток тапетуму
Мир глазами кошки: они видят то, что надёжно скрыто от человека
Работает в любом интерьере: как подобрать шторы к светлым обоям и не промахнуться
Марина Зудина ошеломила своим видом на 90-летии Табакова: поклонники не узнали актрису
Трамп посоветовал Зеленскому заключить сделку с Россией, назвав главную причину Любовь Степушова Первый советский автомобиль для инвалидов ГАЗ-18 был разработан в 50-х годах Сергей Милешкин ЕС готовит реформу Horizon Europe для финансирования исследований двойного назначения Игорь Буккер
Хотите спокойного друга? Эти кошки созданы для объятий, а не для бега
Август — лучшее время спасти пион: приём, который возвращает цветение
Кит с акульей улыбкой: в Австралии нашли древнего охотника с глазами-наводчиками
Кит с акульей улыбкой: в Австралии нашли древнего охотника с глазами-наводчиками
Последние материалы
Имена Пригожина и Валерии использовали без спроса на светском мероприятии
Учёные раскрыли, что кардио тоже влияет на рост мышц
Роза Сябитова поблагодарила Илью Соболева за внезапную славу сына
Идеальные сосиски: раскроем секреты правильной варки — 3 ключевых правила
В Калуге представили кроссовер Tenet T7 на базе Chery Tiggo 7L
Зарплата от 1 млн: эксперт назвал самые прибыльные профессии
Топ-20 городов для поколения Z: как выбрать идеальное место для вечеринок
Эксперты: прогулки и физическая активность снижают хронический стресс
Ученые смогли воскресить давно умершее животное
Как быстро растут мышцы: эксперт раскрыл реальные сроки и факторы, влияющие на прогресс
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.