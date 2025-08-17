Их ждали, но они не пришли: Пригожин и Валерия стали жертвами дерзкой манипуляции на вечеринке

Имена Пригожина и Валерии использовали без спроса на светском мероприятии

На одном из недавних светских мероприятий в Москве, куда были приглашены звёзды шоу-бизнеса, организаторы использовали имена известного продюсера Иосифа Пригожина и певицы Валерии для привлечения гостей. Среди присутствующих были замечены такие артисты, как Катя Лель и Акула, которые, как сообщается, готовились к встрече со звёздной парой, однако ни Валерия, ни Иосиф Пригожин на мероприятии так и не появились.

Фото: commons.wikimedia.org by Okras, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ Валерия и Иосиф Пригожин

Как пояснил сам Иосиф Пригожин, он и его супруга не имели никакого отношения к организации этой презентации и даже не были осведомлены о её проведении.

"Мы ничего не знали. Мы были бы не против, если бы с нами хотя бы как минимум согласовали и поставили бы нас в известность… Люди, наплевав на договорённости, мои добрые намерения, взяли и организовали презентацию, даже пригласили артистов, используя наши имена, не поставив нас в известность. Конечно, делать подобные вещи недопустимо. Это просто фу история! Я категорический противник обманов каких-либо", — приводит слова Пригожина "СтарХит".

Причиной сложившейся ситуации, по всей видимости, стал кавер на популярную песню Валерии "Часики". Иосиф Пригожин подтвердил, что получал запросы на использование композиции, однако решение о предоставлении прав на кавер принимается "Первым музыкальным издательством", где работает Виктор Дробыш.

