Почему россияне несут деньги в банки, а не на рынок недвижимости — эксперты объяснили
Лоукостер Transavia займёт слоты Air France в аэропорту Орли
Как приготовить идеальный сладкий томатный соус дома — простой рецепт
Неправильное давление в шинах увеличивает расход топлива и риск аварий
Ресурсный центр климата: южные курорты Европы теряют привлекательность
Плазмотерапия для волос: инновационный метод лечения и укрепления без химии
Хлорофилл из овощей стимулирует выработку коллагена — специалисты
Признаки надёжной строительной бригады при ремонте квартиры назвали прорабы
Пробежки кошки по квартире: ветеринар назвал причинами энергию, голод и гормоны

Сам решу прогремело на всю страну: Роза Сябитова впервые прокомментировала вирусный мем с сыном

Роза Сябитова поблагодарила Илью Соболева за внезапную славу сына
1:18
Шоу-бизнес

Роза Сябитова наконец-то прокомментировала вирусный мем с фразой "сам решу", который заполонил интернет после недавнего интервью её сына. Телеведущая с улыбкой отнеслась к шуткам, отметив, что благодаря беседе с юмористом Ильёй Соболевым её наследник неожиданно обрёл широкую известность.

Роза Сябитова
Фото: commons.wikimedia.org by Dmitry Rozhkov, https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/
Роза Сябитова

В эфире программы "Зумеры против бумеров" Сябитова призналась, что совершенно не ожидала такого всплеска популярности у своего сына. Сейчас же фраза "сам решу" в его исполнении собирает миллионы просмотров в Сети. Сваха выразила благодарность Илье Соболеву за это.

"У меня сейчас сын зашёл просто, а у меня даже не было задачи его пиарить. Я думала, может, кому денег подтянуть где-то, а тут взялся этот Соболев. Спасибо тебе, милый! Хотел как хуже, а получилось как лучше. Сейчас он стал знаменитым, представляешь?" — поделилась Роза Сябитова.

Напомним, что мем появился после участия Сябитовой и её сына в "Шоу Воли". Илья Соболев задавал молодому человеку вопросы о предпочтениях в выборе девушек, но на все его попытки получить ответ сын телеведущей неизменно отвечал: "Сам решу".

Уточнения

Ро́за Раи́фовна Сяби́това (урождённая — Хасаншина), (тат. Роза Рәиф кызы Сябитова; род. 10 февраля 1962, Москва, СССР) — российская телеведущая, сваха, писательница; с 2008 года — соведущая телепередачи «Давай поженимся» («Первый канал»).

Автор Ольга Васильева
Ольга Васильева — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Японский взгляд на мотоцикл Honda — меньше заводского, больше души

Такаши Нихира превратил Honda CB1100EX в уникальный кастом в стиле Brat, оставив от оригинала лишь бак и создав всё остальное вручную.

Кастом Honda CB1100EX от Wedge Motorcycle: новый взгляд на классику
Зоологи: кошки видят в темноте в 6 раз лучше людей благодаря слою клеток тапетуму
Мир глазами кошки: они видят то, что надёжно скрыто от человека
Работает в любом интерьере: как подобрать шторы к светлым обоям и не промахнуться
Марина Зудина ошеломила своим видом на 90-летии Табакова: поклонники не узнали актрису
Трамп посоветовал Зеленскому заключить сделку с Россией, назвав главную причину Любовь Степушова Первый советский автомобиль для инвалидов ГАЗ-18 был разработан в 50-х годах Сергей Милешкин ЕС готовит реформу Horizon Europe для финансирования исследований двойного назначения Игорь Буккер
Хотите спокойного друга? Эти кошки созданы для объятий, а не для бега
Август — лучшее время спасти пион: приём, который возвращает цветение
Кит с акульей улыбкой: в Австралии нашли древнего охотника с глазами-наводчиками
