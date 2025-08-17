Сам решу прогремело на всю страну: Роза Сябитова впервые прокомментировала вирусный мем с сыном

Роза Сябитова поблагодарила Илью Соболева за внезапную славу сына

1:18 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Роза Сябитова наконец-то прокомментировала вирусный мем с фразой "сам решу", который заполонил интернет после недавнего интервью её сына. Телеведущая с улыбкой отнеслась к шуткам, отметив, что благодаря беседе с юмористом Ильёй Соболевым её наследник неожиданно обрёл широкую известность.

Фото: commons.wikimedia.org by Dmitry Rozhkov, https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/ Роза Сябитова

В эфире программы "Зумеры против бумеров" Сябитова призналась, что совершенно не ожидала такого всплеска популярности у своего сына. Сейчас же фраза "сам решу" в его исполнении собирает миллионы просмотров в Сети. Сваха выразила благодарность Илье Соболеву за это.

"У меня сейчас сын зашёл просто, а у меня даже не было задачи его пиарить. Я думала, может, кому денег подтянуть где-то, а тут взялся этот Соболев. Спасибо тебе, милый! Хотел как хуже, а получилось как лучше. Сейчас он стал знаменитым, представляешь?" — поделилась Роза Сябитова.

Напомним, что мем появился после участия Сябитовой и её сына в "Шоу Воли". Илья Соболев задавал молодому человеку вопросы о предпочтениях в выборе девушек, но на все его попытки получить ответ сын телеведущей неизменно отвечал: "Сам решу".

Уточнения

Ро́за Раи́фовна Сяби́това (урождённая — Хасаншина), (тат. Роза Рәиф кызы Сябитова; род. 10 февраля 1962, Москва, СССР) — российская телеведущая, сваха, писательница; с 2008 года — соведущая телепередачи «Давай поженимся» («Первый канал»).



Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.